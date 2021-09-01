طريقة عمل السمبوسك في المنزل بحشوات مختلفة حلوة وحادقة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر السمبوسك من أكثر الأكلات المفضلة لدى كثير من الناس، خاصة الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، إذ يمكن إعدادها حادقة أو حلوة بطرق مختلفة وحشوات متنوعة، ودائما ما تبحث الأمهات عن طرق جديدة لإعدادها، حتى تشجع أطفالها على اعتياد تناول الطعام داخل المنزل والابتعاد عن المطاعم.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل السمبوسك بأطعمة وحشوات مختلفة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عجينة السمبوسك

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

3 أكواب دقيق.

3 ملاعق كبيرة نشا.

5 ملاعق كبيرة زيت.

رشة ملح.

ماء حسب الحاجة.

الحشوات الحلوة

حلاوة طحينية.

شيكولاتة قطع غامقة.

بندق مفروم.

الحشوات الحادقة

تونه مصفاه جيدا.

شطة.

شبت.

كمون.

موتزاريلا مبشورة.

بصل مفروم (أحمر وأخضر).

عصير ليمون.

لحمة معصجة.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل

- اضربي الدقيق مع البيكنج بودر والنشا والملح داخل العجان.

- ضيفى الزيت إلى الخليط، مع الاستمرار في العجن، ثم ضعى الماء تدريجيا حتى يتكون العجين.

- يعجن الخليط جيدا، ثم يرفع ويشكل منه كرات بأحجام متوسطة، ويترك ليرتاح لمدة 30 دقيقة على الأقل.

- جهزي الحشوات.

- حضرى خليط الحلاوة مع الشيكولاتة والبندق، ثم احشى كرات العجين به، وشكليه وحمريه فى زيت غزير.

- اخلطى التونه مع الشطة والكمون والجبنة والبصل والشبت وعصير الليمون، واحشى به كرات العجين، وحمري أيضا في الزيت.

- اخلطى اللحم المعصج مع الموتزاريلا والبقدونس، ثم احشى به العجين، وحمريه في الزيت الغزير، وقدميه بالهنا.

مقادير سمبوسك الكاسترد

دقيق.

سمبوسك.

2 كوب حليب.

نصف كوب سكر.

4 صفار بيض.

ربع كوب نشا.

2 ملعقة صغيرة زبدة.

موز.

قرفة.

زيت للقلي.

سكر بودرة.

طريقة عمل سمبوسك الكاسترد

- يسخن الحليب على النار.

- يمزج صفار البيض مع السكر والنشا.

- سكب قليل من الحليب الساخن، على مزيج البيض ويقلب جيدا، ثم يوضع المتبقي من الحليب، ويترك مرة أخرى على النار، مع التقليب المستمر، حتى يصبح القوام كريمي.

- أخيرا تضاف الزبدة، ثم يترك ليبرد تماما.

- يهرس الموز مع رشة قرفة، ثم يضاف إلى الكاسترد.

- يخلط القليل من الدقيق مع الماء.

- تحشى السمبوسك بالكاسترد، وتغلق باستخدام خليط الدقيق.

- تقلى في زيت غزير وساخن.

- تزين بالسكر البودرة والقرفة.