حضري لأولادك كيك البراونيز في البيت.. أكثر من وصفة سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيك البراونيز من الحلويات المفضلة لدى كثير من عشاق الحلويات، إذ تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، ويمكنك تحضيرها لأولادك في المنزل بأكثر من وصفة مختلفة وبخطوات سهلة ومكونات بسيط، بدلًا من شرائها من الخارج بأسعار غالية.

ويقدم لك «هن» في التقرير التالي طرق مختلفة لتحضير كيك البراونيز، بطرق مختلفة وسهلة، من خلال وصفات أكثر من شيف.

براونيز الـ3 دقائق

قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل البراونيز في 3 دقائق فقط، خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المعروض على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل براونيز الـ3 دقائق

برطمان شيوكولاتة دهن.

3 بيضات.

فانيلا.

كوب دقيق.

نصف كوب بندق محمص.

طريقة عمل براونيز الـ3 دقائق

- اخفقي البيض مع الفانيلا والشيكولاتة القابلة للدهن داخل العجان، ثم ضيفي الدقيق، وواصلي الخفق.

- ضعي خليط العجين داخل القالب المخصص، ثم ضعي البندق المجروش على الوجه، وادخليه الفرن لمدة 12 دقيقة، ثم قدميه لأسرتك.

براونيز شوكولاتة بيضاء

عرضت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل براونيز شوكولاتة بيضاء، من خلال برنامجها «زي السكر» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير براونيز شوكولاتة بيضاء

500 جرام شوكولاتة بيضاء.

180 جرام زبدة.

300 جرام سكر.

4 بيضات.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

100 جرام دقيق.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

200 مل حليب مكثف محلى.

رقائق شوكولاتة بيضاء للتزيين.

طريقة تحضير براونيز شوكولاتة بيضاء

- يسخن الفرن على درجة حرارة 150.

- يجهز قلب مربع.

- تخلط المكونات الجافة معا.

- تخفق الزبدة مع السكر في العجان، ثم يضاف البيض ونقلب.

- يضاف الحليب المكثف، والمكونات الجافة ونقلب، ثم تضاف الشوكولاتة مع التقليب برفق.

- يوضع العجين في القالب.

- تخبز في الفرن حوالي 25-30 دقيقة.

- تزين برقائق الشوكولاتة البيضاء.

براونيز البندق

قدم الشيف الشربيني، طريقة براونيز البندق، في إحدى حلقات برنامجه «الشيف» الذي يقدمه عبر قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير براونيز البندق

370 جرام شوكولاتة بالبندق.

2 بيض.

ربع كوب دقيق.

بندق مجروش.

ربع ملعقة بيكنج صودا.

طريقة تحضير براونيز البندق

- يسخن الفرن على حرارة 175 درجة مئوية لمدة 5 دقائق.

- نحضر وعاء كبير، وتخلط جميع المكونات.

- في صينية فرن مربعة يصب الخليط في الصينية.

- توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

- تسحب الصينية من داخل الفرن، وتترك لتبرد لمدة 5 دقائق، قبل تقطيعها إلى مربعات.

- يوضع البراونيز بالبندق في أطباق ويقدم.