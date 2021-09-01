الامارات | شركة عالمية تمنح موظفيها أسبوعاً حراً للاسترخاء

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عالمية تمنح موظفيها أسبوعاً حراً للاسترخاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الملابس والأحذية والأدوات الرياضية الأميركي نايكي، أمس الثلاثاء، منح موظفي مكاتبها في الولايات المتحدة أسبوعاً حراً للاسترخاء على أساس أن الصحة النفسية للموظفين تمثل أولوية.

وقالت الشركة إنها منحت موظفيها أسبوعاً حراً حتى يمكنهم التخلص من التوتر في ظل المخاوف من حالة الغموض الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار كبير مديري علوم التسويق العالمي في «نايكي»، مات مارازو، في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن مكاتب نايكي في بيفرتون بولاية أوريجون الأميركية كانت دون عمل لمدة أسبوع منذ الاثنين قبل الماضي.

وأضاف أن «كبار مديرينا أرسلوا جميعا رسالة واضحة للموظفين: استغلوا الوقت في الاسترخاء والتخلص من التوتر، وقضاء الوقت مع أحبابكم. لا تقوموا بأي عمل».

وأضاف ماروزو أن أخذ وقت للراحة والاسترخاء «عامل أساسي في الأداء الجيد والحفاظ على السلامة العقلية».

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