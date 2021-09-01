هل بلعتي مانيكير أظافرك عند قضهما؟.. إليكِ ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

لدينا جميعًا عادة سيئة واحدة على الأقل نريد التخلص منها، وبالنسبة للكثير يعد قضم أظافرهم شيئًا اعتادوا عليه لعدة سنوات، فالبعض اعتادها عندما يشعر بالقلق، والآخر يفعلها عند التوتر.

في حين أن قضم أظافرك يبدو شيء غير مقصود، إلا أنه في الواقع يمكن أن يسبب الكثير من المشكلات المتعلقة بالصحة للأشخاص، فعلى سبيل المثال، يحتوي الجزء السفلي من أظافر الأشخاص على أطنان من الأوساخ والبكتيريا، والتي يمكن أن تتسبب في إصابة الأفراد بالمرض، بالإضافة إلى ذلك، عندما تقضم الجلد والأظافر، يمكن أن تترك جروحًا مفتوحة تسبب نزيفًا والتهابات.

وبالنسبة للعديد من النساء، فإن قضم أظافرهن يعني أيضًا بلع طلاء الأظافر، ولكن، ما مدى ضرر بلع المانيكير؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقع "thelist".

ماذا يحدث للجسم؟

يتكون طلاء الأظافر، من الكثير من المواد الكيميائية المختلفة، لذلك، بلعها يمكن أن يكون ضارًا، حتى لو بكميات صغيرة، لأنك في الواقع تناولت البلاستيك.

ويحتوي طلاء الأظافر على 5 مكونات أساسية وهما: صانعي الأفلام، والملدنات، والمذيبات، وعوامل التعليق، والملونات، وهذه مستحضرات التجميل التي يصنع بها المونيكير، ليدوم طويلا.

كما بدأت الشركات في إضافة المزيد من المكونات، والتي تُعرف باسم "Toxic Three"، وهذه المواد الكيميائية الثلاثة هي الفورمالديهايد والتولوين وثنائي بيوتيل الفثالات أو DPB، والتي من المعروف أنها تسبب السرطان أو السمية الإنجابية.

هناك، بالطبع، شركات تعمل بشكل طبيعي وتحاول تقليل المواد الكيميائية في مكوناتها، ومع ذلك، فإن منتجات الأظافر لا تخلو أبدًا من جزيئات البلاستيك، لذلك، في حين أن المواد الكيميائية ذات كميات صغيرة، إلا أن تناولها يمكن أن يتسبب في تلف المسار الهضمي واضطراب الأمعاء، وذلك بسبب استهلاك البلاستيك وتراكمه.