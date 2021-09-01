اسمه "C.1.2".. ظهور متحور جديد ومقلق لكورونا في 8 دول حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون أنهم رصدوا متحورا جديدا ومقلقا لفيروس كورونا "كوفيد 19"، يحمل العديد من سمات المتحورات السابقة، مثل ألفا وبيتا وغاما.

ويراقب الباحثون في علم الوراثة بجنوب أفريقيا، المتحور المسمى "C.1.2"، مشيرا إلى أنه ظهر في جميع أنحاء جنوب أفريقيا وكذلك في 7 دول أخرى في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وفق ما نقل "سكاي نيوز".

ويعمل حاليا على مراقبة المتحور الجديد فريق، يضم عالمة الفيروسات بيني مور من المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا.

وذكر الباحثون أنهم غير متأكدين مما إذا كان المتحور الجديد سيجعل فيروس كورونا "أكثر خطورة"، لكنهم قالوا إن "C.1.2" يحمل متغيرات تمنحه قابلية الانتشار السريع والتهرب من استجابة الجهاز المناعي إلى حد ما.

وقال فريق الباحثين: "نقوم حاليا بتقييم تأثير هذا المتحور على تحييد الأجسام المضادة بعد الإصابة بكوفيد-19 أو التطعيم ضده".

وأوضحوا "تم اكتشاف هذا المتحور خلال الموجة الثالثة من الإصابات في جنوب أفريقيا اعتبارا من مايو 2021، وتم اكتشافه في 7 بلدان أخرى داخل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا".