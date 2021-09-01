الحقيبة الدلو تتربع على عرش الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Elle" بأن الحقيبة الدلو (Bucket Bag) تتربع على عرش موضة الحقائب النسائية في خريف وشتاء 2021/2022 لتضفي على المظهر لمسة جاذبية وتفرد.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة الدلو تتخذ – كما يبدو من اسمها – شكل الدلو، مشيرة إلى أنها تتسم بطابع عملي للغاية؛ حيث إنها توفر مكانا كافيا لاستيعاب أغراض المرأة العديدة.

وعلى صعيد الألوان، تتألق الحقيبة الدلو هذا الموسم بألوان كلاسيكية هادئة كالأسود والبني والكريمي، كما تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال ألوانها الصارخة كالوردي الصارخ والأحمر البرغندي.

وبالإضافة إلى ذلك، تزدان موديلات أخرى بنقوش جذابة كالشعارات والنقوش الهندسية ذات الطابع العصري مثل أشكال البنايات.