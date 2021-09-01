كيفية تحديد كمية المياه المطلوبة للجسم يوميا.. «نقصها يعرضك للجلطة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول المياه يوميا شيء أساسي لا يمكن العيش دونه، فهي المسؤولة عن الكثير من العمليات الحيوية بالجسم، لكن بعض الأشخاص ربما يغفلون عن تناولها بكميات كبيرة على مدار اليوم.

وعادة ما ينصح الخبراء والأطباء بتناول المزيد من المياه على مدار اليوم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة حتى يعوض الجسم ما فقده من مياه، لكن ما الكمية المطلوبة من مياه على مدار اليوم وما هي المؤشرات التي تدل على نقص المياه من الجسم.

مجدي نزيه: الاحتياجات اليومية للمياه تختلف من شخص لآخر

الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، أوضح أن الاحتياجات اليومية للمياه تختلف من شخص لآخر، حسب عدد من العوامل منها حجم المساحة الخارجية للجسم ثم درجة حرارة الجو، والنشاط البدني والجهد المبذول ونوعية الغذاء المتناول.

الجسم يحتاج إلى 3 لترات مياه يوميا

وذكر «نزيه» خلال حديثه لـ«هن»، أن لون البول هو المؤشر الأول الذي يستدل منه على نقص الجسم من المياه، كلما كان اللون داكنا كلما يدل على احتياج الجسم للمياه ونقص تناولها، مؤكدا أن 3 لترات من المياه هي الكمية المتوسطة التي يحتاجها الجسم، ويجب أن تكون موزعة على مدار اليوم بأكمله.

ورأى رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، أنه من الأفضل أن يحصل الإنسان على ربع لتر كل ساعة مع بداية يومه، موضحا أن فوائد المياه متعددة إذ أنها تحافظ على الجسم من السموم ولا تعطي فرصة لتكوين الحصوات البولية.

الجسم يتكون من 70% من المياه.. وقلتها تعرضه للجلطات

وذكر «نزيه» أن الجسم يتكون من 70% من المياه، وهي توفر الكثير من الفوائد، منها سلامة جميع العمليات الحيوية وتبادل الأكسجين ونقل الغذاء المهضوم وغيرها الكثير من العمليات الضرورية للجسم.

وأوضح «نزيه» أنه من فوائد المياه المساعدة غير المباشرة في تقليل الوزن، لأنها تساعد على إلغاء إشارات الجوع الكاذبة من المخ، وحرمان الجسم من المياه بوفرة يساعد على الإصابة بالجلطات وعدم التركيز وتكوين الحصوات البولية.