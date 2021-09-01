ما حكم استخدام جهاز مخصص لغسل الرجلين في الوضوء.. «الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تستخدم بعض السيدات جهازا مخصصا لغسل الرجلين، ويتساءل البعض عن شرعية استخدامه اثناء الوضوء، وفي ذلك ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: «يوجد جهاز لغسل الرجلين، وذلك بوضع القدم على دوَّاسة الجهاز، ويتم الضغط قليلًا فتندفع المياه من ستة مخارج من الجهاز تصل من فوق الكعبين حتى أسفل القدم، فهل يصح الوضوء باستخدام هذا الجهاز».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 5524: «استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.

ولا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛ فإنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده، والدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور، قال الإمام النووي الشافعي في المجموع (1/ 238، ط. دار الفكر العربي): [لا يجب إمرارُ اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغُسل، لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور.