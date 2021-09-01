5 وصفات في البيت لشعرك بديل الكرياتين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يحتاج الشعر إلى وصفات تساعد على تغذيته وزيادة نموه، وتلجأ بعض الفتيات صاحبات الشعر المقصف إلى الكرياتين لإعادة نمو الشعر وزيادة تغذيته من جديد، ولكن توجد بدائل عن الكرياتين.

وصفات في البيت لشعرك بديل الكرياتين

جل بذر الكتان

من الوصفات التي تعمل على تنعيم الشعر كما ذكرها موقع «Web Md» جل بذر الكتان، حيث يعمل على منع تلف الشعر وتقصفه ويساعد على تقليل القشرة.

وصفة الكرياتين الطبيعي من الأفوكادوا والمايونيز

تعتبر وصفة الافوكادوا والمايونيز بمثابة كرياتين طبيعي للشعر ويتكون من حبة واحدة من الأفوكادو ومعلقة كبيرة من المايونيز.

كرياتين الطبيعي من جل الألوفيرا

يعمل جل الألوفيرا على تنعيم الشعر وتحفيز نموه ويمنع تساقط الشعر، ويتكون من ربع كوب من جل الألوفيرا وربع كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

قناع حليب جوز الهند

يعمل قناع حليب جوز الهند مع عصير الليمون بمد الشعر بفيتامين سي الذي يعمل على تقوية بوصيلات الشعر وخلط الليمون مع حليب جوز الهند، ما يجعل الشعر أكثر بريقا ولمعانا ونعومة ويفضل استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع.

قناع الحليب والعسل

يحقق هذا القناع النعومة واللمعان للشعر ويجعله أكثر انسيابية ويمنع تقصف الشعر وسقوطه، ويوضع ربع كوب من الحليب مع 2 معلقة من العسل ويتم مزجهم جيدا وفردهم على الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يشطف الشعر منه جيدا مما يعمل على تحقيق لمعان الشعر.