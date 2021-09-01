«جابلك إيه وهو جاي يخطبك».. مكرونة و2 كيلو برتقال وإسدال صلاة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعد المقابلة واللقاء الأول الذي يجمع بين العريس والعروس بمثابة تكوين انطباع وفكرة عن بعضهما البعض، إذ تحاول الفتاة التعرف على شخصيته من خلال هيئته وملابسه وطريقة تعامله خاصة إذا كان التعارف عن طريق زواج الصالونات، فمن الوهلة الأولى خلال قعدة التعارف تتجه أنظارها إليه وخاصة ما يحضره بيده حينما يدخل منزلها للمرة الأولى.

وتواصل «هُن» مع عدد من الفتيات اللواتي أجبن على السؤال «جابلك إيه وهو جاي يخطبك» لنرصد إجابات عدة.

كرتونة مكرونة و2 كيلو برتقال

اللقاء الأول بين «سارة»، 29 عامًا، من محافظة المنوفية، وأول عريس تقدم لخطبتها لم يُمحَ من الذاكرة، رغم كونها متزوجة منذ 3 سنوات من رجل آخر، إذ لفت نظرها ما أحضره في يده حينما أتى ليتقدم إليها: «كان داخل بعشم أوي والغريب اللي كان جايبه في إيده، كرتونة مكرونة و2 كيلو برتقال، فضلنا كلنا مبحلقين ولما خد باله قال علشان لو اترفضت مخسرش كتير».

تعاملت أسرة «سارة» مع الموقف بشكل فكاهي، حتى لا يُحرج العريس، إذ تابعت: «لما رفضنا عرفت بالصدفة إن اتقدم لواحدة جارتنا ومقدرتش أنسى الموقف ده رغم إن اتقدم لي بعده أكثر من واحد، وأهلي لما بيفتركوا بيفضلوا يضحكوا».

عصير وفاكهة

«عرفتي كام واحد قابلي.. وسبب فشل كل علاقة إيه»، كانت تلك الأسئلة التي وجهها أحد الشباب، حينما تقدم لطلب يد «سوسن»، 27 عامًا، من محافظة الجيزة: «لقيت شخص جاي يتقدم لي ومعاه كرتونة عصير وموز وتفاح، وقالي أنا صارف ومكلف ومن حقي أعرف كل التفاصيل عنك».

إسدال صلاة

لم تكن تتوقع «رانيا»، 24 عامًا، من منطقة الهرم، غير محجبة، الهدية التي دخل بها أحد الشباب الذي تقدم لخطبتها، إذ قالت: «أغرب موقف اتحطيت فيه في حياتي، في عريس قالي أنا عارف إنك مش محجبة وقولت يمكن مبتصليش وأهو أكسب فيكي ثواب وجبتلك إسدال صلاة يمكن تقتنعي بالحجاب».

المشهد التمثيلي في فيلم «غبي منه فيه»، للفنان هاني رمزي ونيللي كريم وطلعت زكريا، أثناء ذهابه لخطبة حبيبته، أعاد نفسه ولكن على أرض الواقع، إذ أحضر «طبلة وفول سوداني» معه خلال قعدة التعارف، وهو ما حدث بالفعل مع «رضوى»، 30 عامًا من محافظة المنيا، إذ قالت: «في عريس اتقدم لي كان شغال في حديقة حيوان، لقيته جايب معه فول سوداني وكان بيحب الطبلة جابها معاه قالي تشاركيني اللي بحبه من دلوقتي، كنت مذهولة من رده الحقيقة».

حاول والد الفتاة تمالك أعصابه أمام العريس الذي تقدم لخطبة ابنته: «أكيد مش هيطرده من البيت، قاله وهو ماشي معنديش بنات للجواز».