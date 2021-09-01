5 طرق لمعرفة نوع بشرتك قبل الماسك.. «جافة ولا دهنية ولا مختلطة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتاج البشرة إلى العناية بها، ويبدأ ذلك عن طريق معرفة نوع البشرة، ما يساعد على تنظيفه مع مرور الوقت، وتوجد طرق بسيطة لإجراء اختبار البشرة منها كما ذكرها موقع «عربية».

5 طرق لمعرفة نوع بشرتك جافة ولا دهنية ولا مختلطة قبل الماسك

بشرة دهنية

وجود آثار الدهون على المنديل في كل منطقة من المناطق الأربع الأنف، الجبهة، الذقن والخدين.

بشرة مختلطة

وجود آثار الدهون في بعض المناطق.

بشرة عادية

لا يوجد آثار دهون في أي منطقة.

بشرة جافة

لا يوجد آثار دهون وهناك بعض آثار تقشر للبشرة في المنديل.

طبيب يوضح أنواع البشرة المختلفة

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سامح طارق استشاري الأمراض الجلدية، أن البشرة الدهنية تظهر عليها طبقة لامعة وتعاني من المسام الواسعة، ولكن يتأخر ظهور التجاعيد عليها، وتحتاج البشرة الدهنية إلى بعض الأقنعة المفيدة منها قناع الطين الأبيض، واستعمال هذا القناع بشكل دوري يخفف من إفرازات البشرة ويحافظ على نقائها.

وأضاف طارق أثناء حديثه لـ «هُن»، أن البشرة المختلطة تكون دهنية من الوجه وجافة على الجانبين، لذلك يجب الحرص على الاعتناء بها بواسطة قناع الزبادي الذي يحتوى على البكتيريا النافعة وتعمل كمرطب طبيعي للبشرة.

أما البشرة الجافة فتكون صافية وخالية من حب الشباب، ولكنها تفتقر إلى الترطيب الذي يحافظ على نضارتها ويحميها من الشيخوخة، لذلك يجب الحرص على تجربة قناع الموز المهروس الذي يضاف إليه معلقة صغيرة من زيت الزيتون ومعلقة صغيرة من العسل.

أما البشرة العادية تتأثر بالعوامل الخارجية المرتبطة بالظروف المناخية وبالعوامل الداخلية المرتبطة بالنظام الغذائي لذلك يجب الحرص على اختيار نظام غذائي صحي، وللحفاظ على نضارة البشرة يتطلب جهدا يوميا وتبني روتين تجميلي يناسب طبيعتها.