هذه الأعراض تدل على نقص أوميجا 3

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن الاستدلال على نقص الأحماض الدهنية "أوميجا 3" بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل التعب وضعف التركيز والنسيان وجفاف الجلد وجفاف العين وآلام العضلات والمفاصل وارتفاع ضغط الدم واضطرابات النوم وتدهور التئام الجروح.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن مواجهة هذا النقص من خلال تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3" مثل الأفوكادو والمكسرات مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وزيت بذور الكتان وزيت السلجم، مع مراعاة تناول الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل والرنجة بمعدل مرتين أسبوعيا.

جدير بالذكر أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات وتتمتع بأهمية كبيرة لصحة المخ والقلب والعين.

ويراعى أيضا الإقلال من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 6" مثل لحم البقر والعديد من أصناف الجبن وبعض الزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس وزيت الصويا وزيت القرطم (العُصفر).