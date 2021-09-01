توقعات الأبراج 1-9-2021: نصيحة لـ الأسد وتحذير لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

اليوم مليء بالطاقة الإيجابية.. استمتع

الثور

لا تجعل ضغوطات العمل تسيطر على حياتك العاطفية

الجوزاء

أنت في حالة عاطفية جيدة هذه الفترة

السرطان

أخبار سعيدة في انتظارك اليوم

الأسد

حالتك النفسية غير جيدة. خذ قسطا من الراحة

العذراء

لديك اليوم لبكثير من الأفكار الرائعة التي تغير حياتك للأفضل.

الميزان

تحتاج إلى الأفكار غير التقليدية والإبداع في المشاريع الخاصة بعملك

العقرب

يفضل ترك الأفكار السلبية، وعدم إضاعة وقتك في القلق

القوس

هناك الكثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتك، لذا عليك أن تتلاشى جميعها لأنها ستؤدى إلى الإنفصال.

الجدي

يوم جيد للاستثمار وشراء المنازل والأراضي، ولكن احذر التصرف بشكل مندفع ومتسرع.

الدلو

يوم رائع على الصعيد المهني، وتستمتع بسهرة رومانسية مع شريك حياتك.

الحوت

يجب أن تنتبه لصحتك أكثر من ذلك، وتهتم بالرياضة لأنها من أكثر الأشياء التي تدعم حالتك الصحية.