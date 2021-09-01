5 أبراج هم الأكثر كسلا بينها "الحوت".. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الكسل نسب متفاوتة تتراوح من شخص لآخر، لكن في علم الأبراج، فإن مواليد كل برج يتصفون بصفات عامة.

وإذا كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج، ففي التقرير نعرض لكم أكثر الأبراج كسلا، وذلك بحسب ما أورد موقع "hororscoop".

برج الثور:

يتصدر القائمة، ليس لأنهم خائفون بطبيعتهم من العمل (في الواقع إنهم معروفون بتفانيهم)، ولكن لأن ولعهم بالراحة يمكن أن يؤدي إلى الرضا عن النفس.

النجاح المادي والأمن يقودان برج الثور، بمجرد أن يحقق هذه الأهداف، فقد لا يشعرون بالحاجة إلى السعي لتحقيق المزيد.

2- برج السرطان:

بالنسبة للسرطان، يتجذر الكسل في ميلهم إلى القلق، لا يوجد شيء أقل إنتاجية من مجرد الجلوس قلقًا بشأن النتائج السلبية المحتملة في المستقبل، ولكن هذه هواية منتظمة عندهم.

كل هذا الخمول يصبح شل للحركة، وبالتالي، يمكن أن ينتهي المطاف بهم بالإفراط في تناول الطعام أو الجلوس أو إضاعة وقتهم في أشياء لا معنى لها في محاولة لإلهاء أنفسهم عن عواطفهم.

3- برج العقرب:

يشبه الثور، بعد كل شيء، غالبًا ما يشترك في حب الأشياء الدقيقة في الحياة، في حين أنه متعطش للسلطة، فإنه غالبًا ما يتورط في الأفكار المظلمة والسعي وراء الملذات المذنبة، كسلهم ينبع من الإفراط.

4- برج الحوت:

ثم هناك برج الحوت، وهو على الأرجح أكثر الأبراج التي يساء فهمها، إنهم ضعفاء لدرجة أنهم يحتاجون إلى الكثير من المساحة والوقت للتعافي من الجروح العاطفية، إذا تحول ذلك إلى نمط من الانغماس، فسيصبح من الصعب عليهم إنجاز الكثير فهم يتأثرون بمشاعرهم كثيراً.

5- برج الأسد:

بالتأكيد، يعمل الكثير منهم بجد، وهذه الصفة مهمة غالبًا على حساب الإنتاجية، لتتصدر الأمر، إذا كان برج الأسد محبوبًا بالفعل في العمل أو في المنزل، فقد لا يشعر بالحافز لبذل جهد إضافي.