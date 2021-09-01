الامارات | صحة.. أثناء الجائحة.. انخفاض في عمليات زراعة الأعضاء عالمياً

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. أثناء الجائحة.. انخفاض في عمليات زراعة الأعضاء عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة جديدة أن عدد عمليات زراعة الأعضاء، التي أجريت في جميع أنحاء العالم، انخفض بشكل ملحوظ خلال العام الأول لجائحة فيروس «كورونا».

وحللت الدراسة التي أجرتها الجمعية الأوروبية لزراعة الأعضاء ومقرها إيطاليا، ونشرت في مجلة «لانسيت الطبية»، الأرقام الواردة من 22 دولة، وأظهرت انخفاضاً وقال المؤلف الرئيس للدراسة، أوليفييه أوبرت من مجموعة باريس لزراعة الأعضاء، إن «الموجة الأولى من الجائحة كان لها تأثير مدمر في إمكانية عمليات زرع الأعضاء في العديد من البلدان، وأثر ذلك في قوائم الانتظار، ويؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح».

وإضافة إلى العام ككل، نظر الباحثون أيضاً في الأرقام من التاريخ الذي سجل فيه كل بلد 100 إصابة جديدة حتى نهاية العام. وقالوا إنه تم إظهار ارتباط زمني قوي بين ارتفاع أرقام الإصابة بالفيروس وانخفاض أعداد زراعة الأعضاء، على الرغم من وجود اختلافات هائلة من بلد إلى آخر.

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