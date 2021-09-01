الامارات | التمور السعودية تسجل رقماً تاريخياً

شكرا لقرائتكم خبر عن التمور السعودية تسجل رقماً تاريخياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور السعودية أن صادرات المملكة من التمور سجلت أعلى ارتفاع في تاريخها، متجاوزة 52.5% في الكمية بواقع 185 ألف طن، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2019 و2020.

وقال المركز في بيان، أمس، عبر حسابه على «تويتر»، إنه في النصف الأول من العام الجاري تم تصدير 185 ألف طن تمور، مقابل 121 ألف طن في الفترة نفسها في 2020، و111 ألف طن في 2019.

وأضاف أنه وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن قيمة صادرات التمور في النصف الأول من العام الجاري زادت 27.2% مسجلة 699 مليون ريال، بينما سجلت في العام الماضي 549 مليون ريال، وفي 2019 507 ملايين ريال.

ويبلغ عدد النخيل في المملكة 31 مليوناً و234 ألفاً و155 نخلة، على مساحة 107 آلاف هكتار. وتعد المملكة الثانية عالمياً في إنتاج التمور بـ17%، وتتضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030 أن تكون المصدّر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

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