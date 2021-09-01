الامارات | منصة للموسيقى الكلاسيكية.. قريباً على «أبل»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصة للموسيقى الكلاسيكية.. قريباً على «أبل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «أبل» عن شراء منصة «برايموفونيك» المتخصّصة في الموسيقى الكلاسيكية، على أن تطلق، العام المقبل، تطبيقاً مخصصاً لهذا النمط الموسيقي، في خطوة هي الأولى من نوعها للشركة التي اقتصرت عروضها الموسيقية على خدمة «أبل ميوزيك».

وتسعى المنصة الأميركية - الهولندية «برايموفونيك»، التي أطلقت عام 2018، إلى تقديم بديل عن الخدمات الكبرى للبثّ التدفقي الموسيقي على الإنترنت، وتوفّر نوعية صوت أفضل بكثير، ومجموعة أعمال كلاسيكية أوسع وأكثر ترتيباً. ولم يخفِ المدير العام للشركة وأحد مؤسسيها، توماس ستيفنز، يوماً أمله في أن يرى أحد عمالقة القطاع يشتري منصته.

وسيعرض على مشتركي «برايموفونيك» اشتراكاً مجانياً لستة أشهر في «أبل ميوزيك» بانتظار إطلاق منصّة الموسيقى الكلاسيكية من «أبل» في 2022. وكشفت المجموعة الأميركية أن هذه الخدمة الجديدة ستُعرض بسعر 9.99 دولارات في الشهر، مقابل 14.99 دولاراً شهرياً لـ«برايموفونيك» حالياً.

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