الامارات | القرية العالمية تكشف عن ميزات باقات كبار الشخصيات

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تكشف عن ميزات باقات كبار الشخصيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في الإمارات والمنطقة، عن أنها ستطلق مبيعات باقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد، حصرياً، عبر الموقع الإلكتروني لفيرجين ميغاستور للتذاكر، السبت المقبل.

وأشارت الوجهة إلى أن باقات كبار الشخصيات تحظى بشعبية لدى عشاق القرية العالمية، وكانت السنوات السابقة قد شهدت بيع فئات مختلفة من هذه الباقات في وقت قياسي.

وتتوافر الباقات في أربع فئات، هي: الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً ويحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات حداً أقصى.

وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وميزات أخرى.

كما تضمّ باقات كبار الشخصيات لهذا الموسم بطاقات موسمية، وتذاكر متعددة الدخول إلى «إكسبو 2020 دبي»، ومجموعة من التذاكر والبطاقات والامتيازات الحصرية التي يمكن استخدامها في وجهات «دبي باركس آند ريزورتس»، و«سينما روكسي» و«لاجونا ووتر بارك» و«ذا جرين بلانيت»، للاستمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة بمختلف الوجهات الترفيهية في دبي.

وتتضمن الباقتان الماسية والبلاتينية ميزات استثنائية وجديدة.

وستطرح الباقات المخصصة للموسم الـ26 للبيع حصرياً عن طريق الموقع الإلكتروني:

https://tickets.virginmegastore.me/ae .

وفي إطار حرصها على راحة العملاء، قامت فيرجين ميغاستور بتحسين خدمات البيع وقائمة الانتظار والطابور الافتراضي، لتسهيل عملية شراء الباقات عبر موقعها.

وأكدت القرية العالمية أن باقات الموسم الجديد تتوافر بكميات محدودة، مع ميزات ذات قيمة استثنائية، ومن المتوقع أن يكون الطلب مرتفعاً للحصول على الباقات من قبل محبي القرية العالمية ووجهاتها المختلفة.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد للقرية العالمية في 26 أكتوبر المقبل، وسيضم باقة من الأجنحة التي تختصر ثقافات العالم، من أجل إسعاد ضيوف الوجهة الشهيرة.

• 4 فئات تضمها الباقات، وهي: الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية.

• تضمّ باقات كبار الشخصيات لهذا الموسم، بطاقات موسمية وتذاكر متعددة الدخول إلى «إكسبو 2020 دبي»، ومجموعة من التذاكر والبطاقات والامتيازات الحصرية.

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