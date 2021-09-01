الامارات | صحة.. أغذية تعوّض نقص الأحماض الدهنية في الجسم

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. أغذية تعوّض نقص الأحماض الدهنية في الجسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الجمعية الألمانية للتغذية أنه يمكن الاستدلال على نقص الأحماض الدهنية (أوميغا 3) بالجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل التعب، وضعف التركيز، والنسيان، وجفاف الجلد، وجفاف العين، وآلام العضلات والمفاصل، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات النوم، وتدهور التئام الجروح.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن مواجهة هذا النقص من خلال تناول الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية «أوميغا 3»، مثل الأفوكادو والمكسرات، مثل الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وزيت بذور الكتان وزيت السلجم، مع مراعاة تناول الأسماك الدهنية كالسلمون والتونة والماكريل والرنجة مرتين أسبوعياً. ويراعى أيضاً الإقلال من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية (أوميغا 6) مثل لحم البقر.

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