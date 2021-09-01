الامارات | «اتصالات لكتاب الطفل» تهدي المدارس عناوين فائزة بالجائزة

شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات لكتاب الطفل» تهدي المدارس عناوين فائزة بالجائزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بموسم العودة إلى المدارس، أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بدعم من شركة «اتصالات»، عن إهداء مدارس حكومية وخاصة في الإمارات مجموعة من الإصدارات الفائزة بدوراتها السابقة، بهدف إثراء محتويات مكتباتها، وتشجيع الطلبة على اكتشاف متعة القراءة، والتعرف إلى أهم الإنتاجات الأدبية العربية الموجهة إليهم.

وشملت الكتب عناوين متنوعة تميّزت بجودة المضمون، والإخراج، ألفها ورسمها وصممها مبدعون عرب وأجانب، واستحقت الفوز بإحدى فئات الجائزة.

وأكد مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية مستشار الرئيس التنفيذي، عبدالعزيز تريم، أن «إهداء العناوين الفائزة بالجائزة إلى المكتبات المدرسية والعامة، عادة دأبت عليها القيادة الإماراتية الحكيمة في معارض الكتب والمحافل الثقافية، انطلاقاً من حرصها على بناء الإنسان، وتحويل المكتبات إلى منارات للإبداع والمعرفة والابتكار، ولذلك حرصت الجائزة على مواصلة تحقيق هذه الغاية من خلال رفد مكتبات المدارس بمزيد من الكتب المتميّزة».

وأشار إلى أن وجود هذه الكتب في المكتبات المدرسية، يتيح للمدرسين والطلبة الاطلاع على التطور النوعي في مستوى كتاب الطفل العربي، ويتماشى في الوقت نفسه مع اهتمام «اتصالات» بإطلاق ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة الأطفال واليافعين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، باعتبارهم بناة المستقبل، موضحاً أن أي دعم معرفي وفكري يقدم لهم يعد استثماراً في مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

من ناحيتها، قالت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي، إن «هدية جائزة اتصالات لكتاب الطفل، هي احتفاء بالطلبة وبعودتهم إلى المقاعد الدراسية بعد فترة من الدراسة (عن بُعد)، أردنا أن نعزز فيهم الحماس للقراءة والمطالعة، ونفتح أمامهم عوالم واسعة من متعة الأدب والمعرفة، تم اختيارها من بين مئات العناوين المتنافسة على الجائزة».

وأضافت: «تتميّز الكتب بتناولها موضوعات مهمة وجذابة للطلبة، منها ما هو مستمد من واقعهم الاجتماعي، وبعضها يغرس فيهم قيماً تربوية، فيما يحاول جزء منها بث الأمل في نفوسهم، وإعادة تذكيرهم بكلّ ما هو جميل وذو قيمة، ونتمنى أن تعود هذه العناوين بالنفع على مخيلة ومخزون الأطفال الفكري والمعرفي، وتمدّهم بكل ما يلزم من أجل أن يكونوا عناصر فاعلة في مجتمعهم مستقبلاً».

وأرفقت جائزة اتصالات لكتاب الطفل مع الإصدارات بطاقة إهداء، حملت عبارات التحفيز والأمنيات بعام دراسي حافل بالنجاح، داعية الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور، الذين قد تتاح لهم فرصة الاطلاع على الكتب، إلى تزويدها بأي ملاحظات أو اقتراحات أو أفكار من أجل إثراء مسيرة الجائزة وتطويرها.

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