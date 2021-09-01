الامارات | اليابان تسعى إلى فرض ضريبة الكربون

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسعى إلى فرض ضريبة الكربون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى وزارة البيئة في اليابان إلى الحصول على إسهامات من نواب الحزب الحاكم ووزارات أخرى، بشأن ضريبة الكربون المقترحة، وفقاً لوثائق من الوزارة، أمس.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الوزارة تعتزم اقتراح الضريبة خلال السنة المالية المقبلة، وستقيّم الملاحظات قبل الانتهاء من إطار العمل.

وبشكل منفصل، طلبت الوزارة 20 مليار ين (182 مليون دولار) لدعم جهود الحكومات المحلية في التخلص من الكربون، كجزء من طلبات ميزانيتها للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل.

كما طلبت وزارة البيئة 20 مليار ين، من أجل توفير قروض للتخلص من الكربون من القطاع الخاص.

وتسعى اليابان عبر خطوات عدة، مثل التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالبنزين، إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.

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