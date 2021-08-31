5 أطعمة غير متوقعة تمنعك من خسارة الوزن

القاهرة - سمر حسين - يعاني البعض من النحافة الزائدة، ويبحث عن وسائل تساعد على زيادة الوزن في وقت سريع، وتوجد بعض الأطعمة الصحية للجسم التي تساعد على زيادة الوزن والحفاظ عليه، كما ذكرتها الدكتورة «ولاء أبو حجاج»، استشاري التغذية العلاجية.

5 أطعمة لا تتوقعيها تمنعك من خسارة الوزن

قبل تناول الأطعمة التي تعمل على زيادة الوزن يجب الحرص على ممارسة الرياضة وهي تمارين تنمية العضلات التي تعمل على رسم الجسم وزيادة الوزن في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك.

الأطعمة التي تعمل على زيادة الوزن:

البروتين

يجب الإكثار من البروتين للحفاظ على الوزن الزائد، ويتم تناول البروتين بعد التمرين.

مشروب الطاقة

بعد كل نصف ساعة من التمرين كل لتر مياه ربع فيتامين سي و«ذرة» ملح لتعويض نقص الصوديوم.

كربوهيدرات

قبل التمرين بساعتين تناول الكربوهيدرات مثل سندوتش مربى بالقشطة، مكرونة بالصلصة، كل ساعتين تناول المياه.

وجبة العشاء

تناول سلطة الفاكهة التي تحتوى على فراولة، الموز، التفاح الأخضر، معلقة سمسم وزبيب ومعلقة فول سوداني تساعد هذه الوجبة الغذائية على زيادة الوزن.

الأنيميا واكتساب الوزن

عند الإصابة بالإنيميا يجب التركيز على تناول الكبدة مرتين في الأسبوع تعمل على تحفيز نسبة الحديد، طبق السلطة الفلفل والجرجير والبقدونس والجزر والبنجر والخيار والخضروات الغنية بالحديد منها السبانخ والملوخية والزبادي والحليب خالي الدسم فهو مثاليا لزيادة الوزن، فالألبان خالية الدسم لا تكون مشبعة مثل الحليب كامل الدسم وبالتالى تعمل على زيادة الشعور بالجوع.

ونصحت «أبو حجاج» بضرورة هضم الطعام، فتناول الطعام سريعا لايكون لدى الجسم وقت لهضم الطعام.