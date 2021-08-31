6 فوائد لا تعرفها عن اللبان الخالي من السكر.. تقليل الوزن وحماية الأسنان

القاهرة - سمر حسين - صحة

مضغ اللبان ربما يكون من العادات اليومية التي يفعلها الكثيرون سواء للتسلية لعمل الفقاعات أو التعود على فعلها، ربما يجهل البعض الفوائد التي تعود على الجسم من مضغ اللبان، خاصة إذ كان خاليا من السكر، فالأمر لم يتوقف عند حدود التسلية فقط.

وعرضت «ديلي ميديكال» عددا من الفوائد الصحية من مضغ اللبان الخالي من السكر، ويقدمها لك «هن» في التقرير التالي.

حماية الأسنان

مضغ اللبان الخالي من السكر يساعد على التقليل من طبقة البلاك والترسبات، كما أنها تشجع مينا الأسنان وتقلل من التجاويف والتهاب اللثة، مما يزيد من تدفق اللعاب والذي يقلل من تواجد الحمض المسبب للتسوس على الأسنان.

يقلل من الحرقة وارتجاع المريء

مضغ اللبان الخالي من السكر بعد تناول الطعام، مفيد جد خاصة لمن يعاني من ارتجاع المريء الذي يساعد في التقليل من الحمض في المريء، من خلال زيادة إنتاج اللعاب الذي يزيل الحمض بسرعة أكبر.

ينعش النفس

مضغ اللبان يفيد أيضًا في انتعاش النفس ورائحة الفم، إذ أنها تعمل على التخلص من الرائحة الكريهة، وذلك من خلال خفض مستوى البكتيريا في الفم، التي تعمل على رائحة الفم الكريهة.

يخفف من جفاف الفم

يعمل اللبان الخالي من السكر على مقاومة جفاف الفم، إذ أنه يحفز اللعاب ليصل إلى 10 أضعاف معدل الراحة مما يخفف من جفاف الفم.

يقلل الوزن

مضغ اللبان الخالي من السكر يعمل على تقليل الوزن، إذ أنه يمنع الرغبة في تناول الأطعمة المليئة بالسكر، كما أنه يعمل على استهلاك الوجبات الخفيفة وخاصة الحلويات.

يحسن اليقظة

مضغ اللبان يعمل على تحريك الفك ويحفز الأعصاب وهي الأجزاء الموجودة في الدماغ المرتبطة بالاستثارة التي تزيد من تدفق الدم وتمنح الشعور باليقظة أو الاستيقاظ لفترة أطول.