7 أطعمة تساعد أولادك على التركيز قبل بدء الدراسة.. احرصي على عين الجمل والشيكولاتة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الأطعمة جزء أساسي أيضًا من الروتين الذي تتبعه الأمهات مع الأبناء، استعدادًا لبداية الموسم الدراسي الجديد، ودخول الأمهات في دورة جديدة من متابعة المذاكرة مع أبنائهم، خاصة أن الكثير من الأطعمة الطبيعية تعود بفوائدها المتعددة منها المساعدة على زيادة التركيز وقدرة على مذاكرة أفضل.

في التقرير التالي يقدم لك «هن» عدد من الأطعمة الطبيعية التي تساعد الأبناء على التركيز في المذاكرة، بحسب ما ذكرته «بولد سكاي» الموقع المعني بالصحة، ويمكنك إدخالها لأبنائك في نظامهم الغذائي بصفة مستمرة.

عين الجمل

عين الجمل من المكسرات الذي يحتوي على أحماض الأوميجا 3 ومضادات الأكسدة بالإضافة أيضًا إلى الكربوهيدرات والبروتينات والألياف وبعض الفيتامينات، وكلها عناصر طبيعية تعمل على تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية.

الشيكولاتة الداكنة

تعزز الشيكولاتة من تدفق الدم بالمخ، فهي من الأطعمة التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة، وينصح عادة بإضافة الشيكولاتة للنظام الغذائي للوجبات من أجل تعزيز قدرة المخ.

السبانخ

السبانخ من الخضروات المميزة لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، وتغذي المخ وتعزز من القدرة على التركيز مما تحسن من الذاكرة بشكل كبير.

الأفوكادو

يعد من الفواكه الهامة الذي يحتوي مضادات الأكسدة مما تعزز من صحة المخ والتركيز.

سمك السالمون

من الأطعمة الغنية بأحماض الأوميجا 3 التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة، وأفادت عدد من الدراسات أن سمك السالمون يعزز من الصحة العقلية.

البنجر

من الأطعمة ذات فوائد مهمة في تحسين الذاكرة والوقاية من فقدانها عند تقدم العمر، لذلك احرصي دائمًا على إضافة البنجر في الأنظمة الغذائية للأبناء بشكل يومي مما يعزز من القدرة على التركيز.

البروكلي

البروكلي من الخضروات الذي يحسن الذاكرة ويزيد من القدرة على التركيز، وهو يعزز أيضًا من قدرات المخ بشكل عام، لذلك احرصي على إضافته في الوجبات اليومية لأبنائك.