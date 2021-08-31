أزمة كل عام.. استغاثات الأمهات من زيادة مصروفات المدارس: «هنجيب منين كل ده؟»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أزمة معتادة يعيشها أولياء أمور طلاب المراحل المختلفة قبل بداية العام الدراسي الجديد، وهي ارتفاع المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وسط مطالبات بإتاحة نظام التقسيط لتخفيف العبء على أولياء الأمور.

وبدأت شكاوى الأمهات كما ذكرت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، قبل بداية العام الدراسي، بعد ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد، وجاءت من ضمن التعليقات: «مفيش داعي لزيادة مصروفات المدارس الخاصة لأنها في الأساس بتاخد رسوم مش قليلة بالإضافة لظروف أولياء الأمور».

وقالت سميرة سيد، ولية أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية: «مدرسة أولادي المصاريف كانت 17 بقت 23 ألف ليه كل دي زيادة في وقت ناس كتير بتمر بأزمات مادية».

أمهات بعد زيادة مصروفات المدارس الخاصة: هنجيب منين كل ده

وأضافت سهيلة خالد، ولية أمر 3 طلاب في مراحل تعليمية مختلفة، أثناء حديثها لـ «هُن»: «الزيادات مبالغ فيها ومحتاجين نحط حد للموضوع ده كل سنة في زيادات في المصروفات لحد امتى هنفضل كده؟».

كانت الزيادة من 15% إلى 20% هى الزيادة التي حددها بعض المدارس، حيث ذكرت نهى مدحت، ولية أمر: «الزيادات ممكن توصل 2000 جنيه وأكتر في التيرم الواحد وكل شوية المصروفات قابلة للزيادة هنجيب منين كل ده».

بداية العام الدراسي الجديد

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2021\2022، وتبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد، السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

وتبدأ إجازة العام الدراسي من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وتستمر حتى الخميس 17 فبراير 2022 لمدة 15 يومًا.