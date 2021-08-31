سحري.. هذا النوع من الشاي يحميك من حصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد الإصابة بحصوات الكلى من المشكلات المرضية التي يعاني منها الكثيرين، والتي قد تحدث عادة نتيجة لبعض العادات الغذائية الخاطئة، لكن يمكن التغلب عليها باتباع بعض الوصفات الطبيعية دون اللجوء إلى الجراحة.

ويصاب 10٪ من الناس بحصوات الكلى في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية، وتجنبًا لأن تكون جزء من تلك الإحصائيات، اكتشف فريق بحث أن نوعًا شائعًا من الشاي قد يساعد في الحفاظ على نمو حصوات الكلى، بحسب موقع eatthis.

أظهرت الأبحاث السابقة أن شرب الكثير من القهوة والصودا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى حصوات الكلى، لأن "العناصر المضادة للمغذيات" في هذه المشروبات قد تؤثر على مدى فعالية امتصاص الجسم لبعض العناصر الغذائية.

بعد مراجعة العديد من الدراسات حول كيفية ارتباط القهوة والشاي بتكوين حصوات الكلى، خلص الباحثون إلى أن شرب كميات مناسبة من القهوة والشاي قد يكون له آثار وقائية ضد تكوين حصوات الكلى، وذلك لأن تناول الكافيين يزيد من إفراز البول للكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم.

وحدد الباحثون أن نوعًا معينًا من الشاي قد يلعب أفضل دفاع ضد تكون حصوات الكلى، فكتب مؤلفو الدراسة: "إن الأدبيات الحالية المتاحة تدعم بشكل عام دورًا محتملًا وقائيًا للشاي ضد تكوّن الأحجار، خاصةً للشاي الأخضر".

لاحظ الباحثون أن الماء الذي ينقع فيه الشاي يساعد الجسم على إنتاج البول، ما يسهل إفراز المعادن الزائدة، كما يقترحون أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي قد يكون لها تأثير وقائي.

من الضروري إجراء المزيد من التحقيقات قبل أن يتمكن المجتمع العلمي من التأكيد بشكل قاطع على أن القهوة أو الشاي يمنعان حصوات الكلى، ومع ذلك، إذا كان لديك بالفعل بعض الشاي الأخضر في الخزانة، فقد تكون هذه الدراسة مصدر إلهام كبير لإشعال الغلاية.

إذا كنت من محبي القهوة، فقد وجد الباحثون مؤخرًا أن هناك كمية معينة قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة.

وهناك دراسة جديدة تقول إن هذا العصير المشهور قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.