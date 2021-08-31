5 أسباب تجعلك تستحم بدون استخدام الصابون.. منها رائحة الجسم الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

اعتدنا على التفكير في أن العناية الجيدة بالبشرة تعني الحصول على بشرة نظيفة، ومع ذلك، فإن رغوة الصابون لجسمك من الرأس إلى القدمين قد تضر أكثر مما تنفع صحتك ومظهرك، في حين أن رائحة الصابون جيدة بالتأكيد، إلا أنها بعيدة كل البعد عن كونها مفيدة لبشرتك.

ونعرض لكم على النحو التالي إذا كانت المياه فقط كافية للاستحمام أم لا، وذلك وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

1- تشعر بشرتك بصحة أفضل:

الاستحمام بالماء فقط سيوازن الطبقة الواقية لبشرتك، بينما يزيل الصابون الأوساخ من جسمك بشكل فعال، فإنه ينظف أيضًا الزيوت الطبيعية التي تفرزها بشرتك.

وقد يؤدي استخدامه بانتظام أيضًا إلى الإخلال بتوازن درجة الحموضة في بشرتك، ما يجعلها جافة وملتهبة.

2- لن تعاني من رائحة الجسم:

في حين أن الاستحمام بالصابون سيجعلك تشم رائحة حلوة ومنعشة على المدى القصير، إلا أنه يجعل بشرتك أكثر عرضة للبكتيريا.

المكونات القاسية فيه تخل بالتوازن بين زيوت الجلد والبكتيريا التي تعيش على بشرتنا، ما يجعل الجلد ينتج المزيد من الزيوت والبكتيريا، والصابون المضاد للبكتيريا ضار بشكل خاص لأنه يقتل الميكروبات المفيدة إلى جانب الجراثيم السيئة.

3- ستحافظ على صحة أعضائك التناسلية:

يؤدي الاستحمام بالصابون بانتظام إلى تجفيف المنطقة التناسلية، من الأفضل استخدام الماء الدافئ لغسل أعضائك الخاصة، أو استخدام الساخن عندما تحتاج إلى إزالة الروائح الكريهة.

4- قد تبقى بشرتك خالية من التجاعيد لفترة أطول:

في حين أن العديد من المكونات الموجودة في الصابون تهدف إلى ترك بشرتك نظيفة ومنتعشة، إلا أنها قد تسبب ضررًا أكثر من نفعها، حيث يمكن أن تلحق الضرر بالغطاء الحمضي لبشرتك، والذي بدوره يسبب تفاقم العديد من الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب والتهاب الجلد، ويؤدي الاستحمام به إلى تجفيف بشرتك، ويتسبب لك في ظهور التجاعيد.

5- يقلل من فرص الإصابة بنقص فيتامين د:

بالإضافة إلى المساهمة في شيخوخة الجلد المبكرة، يتسبب الصابون في امتصاص فيتامين د، حيث تقوم بشرتنا بتحويل طاقة الشمس إلى هذا الفيتامين.