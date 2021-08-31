البصل الأبيض أم الأحمر.. أيهما أفضل للصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

للبصل فوائد كثيرة على الصحة، غير إننا عادة ما نتساءل ما الفارق بين الأحمر والأبيض، وأيهما أفضل للصحة؟.. وهذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع "healthline".

1- الأحمر لمكافحة السرطان:

في حين أن جميعهم لهم خصائص قوية في مكافحة السرطان، فإن البصل الأحمر أفضل عندما يتعلق الأمر بخصائص مكافحة السرطان، فهو أكثر فاعلية في قتل الخلايا السرطانية مقارنة بالأبيض بسبب ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة والأنثوسيانين والكيرسيتين.

2- عدد السعرات الحرارية:

كلا من الأحمر والأبيض منخفض السعرات الحرارية، وتحتوي حصة 100 جرام من البصل الأحمر النيء على 37 سعرة حرارية، بينما تحتوي الحصة نفسها من الأبيض على 42 سعرة حرارية، لذا فإن الأبيض أعلى قليلاً في السعرات الحرارية.

3- محتوى الألياف

الأحمر يحتوي على 12 جرامًا من الألياف لكل 100 جرام، وهو مصدر أفضل من الأبيض الذي يحتوي على 10 جرام من الألياف في نفس الحصة.

4- محتوى فيتامين سي:

يعتبر كل من النوعين مصدرًا جيدًا لفيتامين سي، حيث يلبي أكثر من 10 بالمائة من القيمة اليومية في 100 جرام.

5- محتوى الكالسيوم

البصل الأحمر مصدر غني بالكالسيوم ومن ناحية أخرى يفتقر الأبيض إلى الكالسيوم.

6- محتوى الحديد:

يحتوي الأحمر على كمية جيدة من الحديد بينما يفتقر الأبيض والكراث إلى الحديد، تناول البصل الأحمر أيضًا إذا كنت تعاني من انخفاض في الرغبة الجنسية.