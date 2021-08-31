«سعاد» تحرك دعوى خلع بعد شهر زواج: «عنيف وشكاك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وقفت أمام محكمة أسرة إمبابة تتذكر اللحظات الصعبة التي قضتها مع زوجها منذ الأسبوع الأول لزواجهما، فلم يكن زوجها هو الحبيب الذى توقعته قبل الزواج حتى فوجئت بشخصية مختلفة غير قادرة على التعامل مع غيرها بسبب شكوكه المختلفة في سلوكيات كل من حوله.

مأساة عاشت فيها «سعاد.ر»، 27 عامًا، منذ الساعات الأولى لزواجها، واستخدام أساليب عنيفة أثناء العلاقة الزوجية مما جعلها تنفر منه سريعًا، وتكره الحياة معه بعد مرور الأسبوع الأول على زواجهما.

سعاد تقيم دعوى: حياتي معاه بقت جحيم

تكرر عنف الزوج مرات عدة حتى تحولت حياتهما إلى «جحيم» كما ذكرت في الدعوى رقم 307 لسنة 2020 في محكمة الأسرة، لم يقتصر عنف الزوج على العلاقة الزوجية فقط بل الشك في سلوكها بشكل متكرر «لأتفه الأسباب»، بحجة الغيرة: «كان بيرفض إني أطلع من البلكونة علشان الجار إللي ساكن أدامنا».

رفضت الزوجة تنفيذ أوامر زوجها فلم تجد منه سوى الإهانة والاعتداء المستمر عليها بالضرب والشك في سلوكها وذلك مع بداية الأسبوع الثاني على زواجهما: «عمري ما شفت زوج بيتعامل مع زوجته بالشكل المرضي ده ولما اعترضت على أفعاله شك في سلوكي وكلم أهلي يشتكي مني».

«سعاد» تقيم دعوى خلع بعد شهر زواج: ضربني من أول ساعة جواز

لم يمر الأسبوع الرابع على زواجها حتى تقرر الشكوى لوالديها من أفعال زوجها التي وصفتها بـ «المرضية»: «لما أهلي تدخلوا علشان يحلوا المشاكل بينا ضربني أدامهم وطرد أهلي من البيت».

شعرت «سعاد» باستحالة استمرار الحياة مع زوجها رغم مرور شهر واحد على زواجهما وترددها في طلب الطلاق إلا أنها صممت على الطلاق وبعد رفض الانفصال بسبب قصر مدة الزواج لم تجد وسيلة سوى إقامة دعوى خلع لاستحالة الحياة بينهما.