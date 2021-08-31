مع اقتراب الدراسة.. «الحزاوي» تطرح سؤالا على أولياء أمور طلاب الثانوية: «ايه تقييمك للمعلم؟»

القاهرة - سمر حسين - ماما

طرحت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، سؤالا لأولياء الأمور: «في رحلة الثانوية العامة ايه تقييمك للمعلم اللي درس لابنك هل استطاع فعلا إفادته في النظام الجديد، ولا المعلم محتاج هو كمان يطور نفسه» ولاقي السؤال تجاوبا من أولياء الأمور.

قالت ولية أمر: «ده محتاج تطوير وتدريب كتير لأنه المدرس مظلوم في النظام الجديد فبالتالي الطالب بيتظلم ويضيع» واستكملت ولية أمر أخرى:«لا طبعا محتاج يطور نفسه والاهتمام به من قبل الوزارة ماديا ومعنويا المدرس هو اللي خرج الدكتور والمهندس المفروض كليه التربية تبقي هي كليه القمة».

مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: المعلم يجب أن يطلع على مصادر المعرفة

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان لها، أن المعلم هو الركن الأساسي في العملية التعليمية ولا يمكن تطوير التعليم أو إحداث تغيير فيه إلا من خلال تطوير المعلم ومن أهم الجوانب التي يجب أن يهتم بها المعلم هو أن يطلع على مصادر المعرفة المختلفة المتاحة على الإنترنت المرتبطة بالمقررات الدراسية ومناسبة لتخصصه ويحدد المناسب منها ثم يقوم بإعداد الدرس طبقا لذلك يجب أن يكون المعلم باحث بصفة مستمرة على كل جديد في تخصصه».

وأكدت أن المعلم يجب أن يكون مطلعا على كل ما يدور في المجتمع من قضايا محلية وعالمية حتى يتمكن من الإجابة على استفسارات الطلاب المختلفة والحرص على الاهتمام بتعليم الطلاب كيف يفكرون ويستنتجون وأن يتمكن من صياغة أسئلة تنمي مهارات التفكير والإبداع والتحليل والنقد لدى الطلاب ويشجع الطلاب على طرح الأسئلة وحل المسائل بأكثر من طريقة.

واختتمت حديثها أنه يجب تنوع أساليب الشرح مما يساعد على تأهيل الطالب لتقبل المنظومة التعليمية الجديدة وذلك بالتدريب المستمر.