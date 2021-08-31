7 أطعمة تساعد النساء على توازن الهرمونات في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

عندما نفكر فيما نأكله لتغذية أجسامنا، قد لا تكون الهرمونات دائمًا في قمة اهتماماتنا، على الرغم من أنها تلعب دورًا مهمًا جدًا في الجسم.

والهرمونات عبارة عن نواقل كيميائية تشكل جزءًا من جهاز الغدد الصماء، وتساعد في النمو والتطور والتمثيل الغذائي والهضم والخصوبة والتوتر والمزاج وغير ذلك.

وعندما يحدث خلل في الهرمونات، يتم إنتاج الكثير أو القليل جدًا أو يتعارض شيء ما مع مسارات الإشارات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل مرض السكري أو فقدان الوزن أو اكتسابه أو حتى العقم.

ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على تنظيم الهرمونات، فيما يلي، نذكر لكم أبرز الأطعمة التي تساعد على توازن الهرمونات، وفق ما أورد موقع " boldsky".

1. البروكلي:

يساعد تناوله في موازنة الهرمونات، وذلك من خلال التوازن بين مستويات هرمون الاستروجين، كما أن الكالسيوم الموجود في البروكلي يساعد في تقليل أعراض ما قبل الحيض.

2. بذور الكتان:

مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتعتبر أيضًا مصدرًا غنيًا لمركب يسمى lignan تساهم في تقليل أعراض متلازمة تكيس المبايض.

3. الأفوكادو:

هذه الفاكهة الغذائية هي كل ما تحتاجينه لموازنة الهرمونات التي تسبب التوتر وعدم انتظام الدورة الشهرية، حيث أنه غني ببيتا سيتوستيرول الذي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وتنظيم التبويض والحيض لدى النساء، كما أنه يساهم في تقليل التهاب غدة البروستاتا.

4. الرمان:

هذه الفاكهة الغنية بالبوليفينول فعالة جدا في الوقاية من سرطان الثدي، وتشير إحدى الدراسات إلى أن تناول عصير الرمان يساعد في تحقيق التوازن بين مستويات الهرمونات الجنسية للذكور والإناث مثل هرمون التستوستيرون والإستراديول.

5. سمك السلمون:

وفقا لإحدى الدراسات، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية في سمك السلمون تساهم في تنظيم مستويات الأنسولين والدهون في الجسم، كما يساعد الأنسولين على منع خطر الإصابة بمرض السكري، بينما يقلل الزهم من خطر الإصابة بحب الشباب ويجعل البشرة متوهجة.

6. السبانخ:

بفضل احتوائه على مركب نشط بيولوجيًا يسمى فيتويستروغنز، لذا يساعد تناولها في ربط مستقبلات هرمون الاستروجين في الجسم بشكل طبيعي، حيث يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين عن تكاثر الأنسجة في الثدي والرحم والغدة النخامية، ما يسبب الإصابة بأورام الثدي والمبيض.

7. اللوز:

غني بالمغذيات وهو وسيلة بسيطة لتحقيق التوازن بين هرمونات الجسم، حيث يساعد تناول القليل من اللوز بانتظام على موازنة مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الجسم ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.