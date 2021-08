كورونا اليوم: اكتشاف سلالة شديدة التحور.. وتحذير من سيلان الأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

اكتشاف سلالة شديدة التحور

أكدت وزارة الصحة بنيوزيلندا اكتشاف سلالة جديدة شديدة التحور من فيروس كورونا نهاية يونيو الماضي لدى رجل قادم من الخارج، حسبما ذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" نقلا عن مسؤول في الوزارة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة للصحيفة إن الرجل المصاب بسلالة С. 1.2 "وضع فور وصوله في مركز حجر صحي حكومي، ما أتاح تجنب انتشار العدوى"، ووفقا للعلماء، فإن السلالة الحديدة قد تكون أكثر عدوى وفي نفس الوقت أكثر مقاومة للقاحات، وفقا لروسيا اليوم.

تحذير من سيلان الأنف

إذا كنت تعاني من سيلان الأنف كيف تفسر ذلك؟ هل هو مجرد نزلة برد عادية أم أنك تعاني من مرض كوفيد -19؟.. هذا ما يستعرضه timesofindia.

إذا كنت تعاني من سيلان الأنف وانسداده، وهو أيضًا ثاني أكثر أعراض كوفيد شيوعًا في الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل، فابحث عن علامات أخرى مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، وهو مؤشر أكيد على الإصابة بالفيروس القاتل.

تجربة سريرية تقترح دواء كلفته اليومية أقل من دولارين للمساعدة في علاج مرضى "كوفيد-19" الحاد

كشفت دراسة تجريبية جديدة أن الميتوبرولول، وهو الدواء المستخدم على نطاق واسع لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، قد يكون مفيدا أيضا في علاج مرضى "كوفيد-19".

وأجريت الدراسة من قبل باحثين في المركز الوطني الإسباني لأبحاث القلب والأوعية الدموية (CNIC)، ونُشرت في مجلة Journal of the American College of Cardiology، واكتشف فريق البحث مؤخرا أن الميتوبرولول، أحد حاصرات بيتا الراسخة، له تأثير انتقائي للغاية على العدلات المفرطة النشاط أثناء حالات الإجهاد الحاد مثل احتشاء عضلة القلب. ونظرا للدور المركزي الذي تلعبه العدلات في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، افترض الفريق أن الميتوبرولول قد يكون علاجا فعالا للمرضى المصابين بـ"كوفيد-19" الحاد، وفقا لروسيا اليوم.