إطلالات اليوم: ياسمين صبري تتألق بالأسود.. وهيفاء وهبي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هيفاء وهبي:

طلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان بقصة الأوف شولدر، باللوني البينك والبيبي بلو، ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

ياسمين صبري:

وظهرت الفنانة ياسمين صبري بفستان قصير كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

روبي:

كما ارتدت الفنانة روبي تيشرت باللون الأسود، مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أنغام:

وتألقت المطربة أنغام بفستان باللون الذهبي بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

حنان مطاوع:

أيضا ارتدت الفنانة حنان مطاوع بلوزة باللون الأسود مع جيب بنقشة التايجر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.