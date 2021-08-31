أسباب دموع العين لا إراديا.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب البعض بذرف الدموع بشكل مفاجىء، وينتج ذلك عن حالة مرضية أو لإصابة العينين بشكل مفاجىء نتيجة التعرض للأتربة أو الإصابة بالتهابات العين، وفيما يلى أسباب دموع العين كما ذكرتها صحيفة «ذا صن البريطانية».

أسباب دموع العين المفاجئة

بيئة مليئة بالدخان

إذا كنت في بيئة مليئة بالدخان أو مكان معرض للبرد والرياح فيتسبب ذلك في سيلان العين.

إدخال شيء في العين

إن إدخال شيء في العين مثل رمش أو حشرة أو حبيبات من الرمل يؤدى إلى الدموع المفاجئة.

ويرتبط التهاب الجفن بالبكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تدخل العين عن طريق الجو والتلوث الموجود فيه، ويمكن أن يحدث التهاب في الملتحمة وهو من الأغشية التي يحيط بالعين من كل الجوانب ويحدث التهاب الملتحمة نتيجة العدوى الفيروسية.

طبيب عيون: العدسات اللاصقة إحدى عوامل دموع العين المفاجئة

وأوضح الدكتور علي سعد، استشاري العيون، يمكن أن تنتج العيون الدامعة نتيجة لعدة أسباب مرضية منها حساسية أو عدوى، انسداد القوات الدمعية مما يتسبب في إفراز الدموع في العين، التهاب الجفن مما يؤدى إلى زيادة إفراز الدموع وتظهر أعراض الإصابة بذلك عن طريق انتفاخ العين وتهيجها وإحمرارها، متابعا أنه من الأسباب الأخرى لدموع العين جفاف العين الناتج عن الغدد الدمعية غير القادرة على تأمين مقدار كاف من السائل بشكل مستمر، كما يتسبب ارتداء العدسات اللاصقة في دموع العين.

وأكد «سعد» خلال حديثه لـ «هُن»، أنه في حالة الشعور بعدم الارتياح في العين يجب التوجه للطبيب وعدم الانتظار حتى تخف الدموع وتتوقف من تلقاء نفسها، ويساعد الرجوع للطبيب إلى تشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب.