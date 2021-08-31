«علشان تبقى في جسم The Rock».. مدربة لياقة بدنية توجه نصائح للرجال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يعد المصارع الأمريكي دوين جونسون، المعروف على الحلبة باسم «ذا روك» واحدًا من أهم الأسماء والشخصيات البارزة في مجال المصارعة، إذ يتمتع بجسد وعضلات يتمنى الكثير من الشباب الوصول له، فهو يحافظ على ممارسة الرياضة والذهاب لصالات الجيم فضلًا عن اتباع نظام غذائي قوي يمكنه من أن يصبح أيقونة لغيره من الشباب، في الوطن العربي وخارجه.

مدربة اللياقة البدنية «نور محمد»، وجهت نصائح وروشتة للشباب، وتمارين مكثفة للوصول إلى وزن وجسم«ذا روك»، أثناء حديثها لـ«هُن»، إذ قالت: «يعد النظام الغذائي الصحي من أهم المقومات التي تجعل الشباب الحصول على جسد رياضي مثل لاعب المصارعة والملاكمة «ذا روك»، إذ لا بد من المحافظة على وجبات الإفطار والغداء والعشاء في الوقت المحدد، مع الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين والكربوهيدرات».

وتابعت مدربة اللياقة البدنية، خلال النصائح التي وجهتها للشباب: «يجب المحافظة على النزول لصالات الجيم وممارسة الرياضة، وتناول الطعام قبل إجراء التمارين بساعتين أو عقب التمرين مباشرةً، وتناول الفاكهة قبل التمرين بنصف ساعة».

رياضة ومشي ومكملات غذائية

وفيما يخص المكملات الغذائية، قالت مدربة اللياقة البدنية: «استخدام المكملات الغذائية أمر ضروري ومهم لزيادة وسرعة تكوين العضلات حيث تعمل على مد الجسم بالغذاء، فيجب على الشخص تناول زبدة الفول السوداني أو الموز والشوفان التي تعمل على مضاعفة عدد السعرات الحرارية التي تصل إلى الجسم».

وشددت مدربة اللياقة البدنية على ضرورة ممارسة تمارين المشي كمرحلة أولى لمدة 15 دقيقة في اليوم الأول ثم تزيد لمدة 20 دقيقة في اليوم الثاني والثالث، مع المحافظة على عمليتي التنفس الشهيق والزفير، للتخلص من السعرات الحرارية والمحافظة على صحة القلب وانخفاض الدهون».