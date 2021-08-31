أول ظهور لخطيب نور عمرو دياب معها: «بنعمل شوبينج للبيت» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ إعلان خطوبتها تتصدر نور عمرو دياب ابنة الهضبة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطريقة التي أعلنت بها خطوبتها، لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وما أثار الجدل حينها بشدة هو إعلانها انتقالها للعيش في مدينة أخرى، وحينها قالت نور إنها سوف تصور «فلوج»، وهي مقاطع فيديو من تجهيزات انتقالها هي وخطيبها للبيت الجديد.

وأخيرا ظهر خطيب نور عمرو دياب «كيران وودرورد» معها في فيديو، لأول مرة سويا، فكانت من قبل تشير له «منشن»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أول ظهور لخطيب نور عمرو دياب

وظهرت نور عمرو دياب في «فلوج»، في بداية يومها، تستعرض ملابسها المريحة خلال ذهابها للتسوق من أجل البيت الجديد، ولأول مرة يظهر معها خطيبها كيران لمدة ثوان قليلة، تبين خلالها أنه كان يتناول مها وجبة الإفطار قبل أن يتوجها لعمل المزيد من الشوبينج لأجل انتقالهما إلى البيت الجديد، حيث من المقرر أن يعيشا سويا، وبذلك سجلت نور عمرو دياب أول ظهور لها هي وخطيبها في فيديو منذ إعلان الخطوبة رسميا.

من هو خطيب نور عمرو دياب

يعمل كيران في مجال الرياضة والجيم فهو مدرب لياقة، وفقًا لحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يعمل كيران أيضا في مجال التصوير ويهواه.

كيران يحمل الجنسية البريطانية، هو شاب من أصول أفريقية من دولة غانا.

يتبادل عبارات الغزل والحب مع نور دياب وكان آخرها صورة وأرفقها بعبارة أحبك.

أعلنت نور عمرو دياب عن خطوبتهما، وقالت إنها سعيدة للغاية بتلك الخطوة وهي مستعدة للعيش معه.