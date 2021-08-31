6 أطعمة هذ غذاء الدماغ.. و4 تضعف الذاكرة عن الاستمرار في تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

للأطعمة التي نأكلها تأثير كبير على بنية وصحة أدمغتنا، ويمكن أن يدعم تناول نظام غذائي معزز للدماغ وظائف المخ على المدى القصير والطويل.

والدماغ هو مصدر كثيف الطاقة، يستخدم نحو 20 في المائة من السعرات الحرارية في الجسم، لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من الطعام الجيد للحفاظ على التركيز طوال اليوم.

وفي التقرير أبرز الأطعمة التي تساعد على تقوية الذاكرة وتعزيز وظائف المخ، وذلك وفق ما أورد موقع "medicalnewstoday".

1- الأسماك الزيتية:

تحتوي على أوميجا 3 التي تساعد في تعزيز صحة الدماغ، وبناء أغشية حول كل خلية في الجسم، بما في ذلك خلايا الدماغ، وبالتالي، تحسين بنية خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية.

وتتضمن أمثلة الأسماك الزيتية التي تحتوي على مستويات عالية من أوميجا 3 ما يلي:

- السالمون

- سمك الأسقمري البحري

- التونة

- سمك مملح

- السردين

- أيضًا يمكن الحصول على أوميجا 3 من فول الصويا والمكسرات وبذور الكتان والبذور الأخرى.

2- الشوكولاته الداكنة:

يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي نوع من مضادات الأكسدة المهمة بشكل خاص لصحة الدماغ، حيث إن الأخير معرض بشكل كبير للإجهاد التأكسدي، ما يساهم في التدهور المعرفي المرتبط بالعمر وأمراض الدماغ.

3- التوت:

مثل الشوكولاته الداكنة، تحتوي على مضادات الأكسدة الفلافونويد، وتشير الأبحاث إلى أن هذه قد تجعله غذاءً جيدًا للدماغ.

وتساعد مضادات الأكسدة عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وتشمل مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأنثوسيانين وحمض الكافيين والكاتشين والكيرسيتين.

وتشير دراسة عام 2014 إلى أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في التوت لها العديد من التأثيرات الإيجابية على الدماغ، بما في ذلك:

- تحسين التواصل بين خلايا الدماغ

- تقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.

- زيادة اللدونة، ما يساعد خلايا الدماغ على تكوين روابط جديدة، وتعزيز التعلم والذاكرة.

- تقليل أو تأخير الأمراض العصبية التنكسية المرتبطة بالعمر والتدهور المعرفي.

وتشمل أنواع التوت الغني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز صحة الدماغ ما يلي: الفراولة وشجر العليق، والبلاك بيري.

4- المكسرات والبذور

المكسرات والبذور هي مصدر نباتي للدهون والبروتينات الصحية، وتناول المزيد منها مفيد للدماغ، حيث تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

وهي أيضا مصادر غنية لفيتامين E المضاد للأكسدة، الذي يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة.

ومع تقدم الشخص في العمر، قد يتعرض دماغه لهذا النوع من الإجهاد التأكسدي، وبالتالي قد يدعم فيتامين E صحة الدماغ في سن الشيخوخة.

تشمل المكسرات والبذور التي تحتوي على أعلى كميات من فيتامين E ما يلي:

بذور زهرة عباد الشمس

لوز

بندق

6- القهوة:

القهوة معروفة جيدًا بأنها تساعد على التركيز، يشربها الكثيرون للبقاء مستيقظين وتشجيع التركيز، تعتبر مادة الكافيين الموجودة في قوالب القهوة مادة في الدماغ تسمى الأدينوزين، ما يجعل الشخص يشعر بالنعاس.

بالإضافة إلى تعزيز اليقظة، تشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أن الكافيين قد يزيد أيضًا من قدرة الدماغ على معالجة المعلومات.

ووجد الباحثون أنه يسبب زيادة في إنتروبيا الدماغ، والتي تشير إلى نشاط المعقد والمتغير، وعندما يكون الانتروبيا مرتفعًا، يمكن للدماغ معالجة المزيد من المعلومات.

تعتبر القهوة أيضًا مصدرًا لمضادات الأكسدة، والتي قد تدعم صحة الدماغ مع تقدم الشخص في السن، وربطت إحدى الدراسات بين استهلاك القهوة مدى الحياة وتقليل مخاطر:

-التدهور المعرفي

-السكتة الدماغية

-مرض الشلل الرعاش

-مرض ألزهايمر

ومع ذلك، يمكن أن يؤثر الكافيين على نوم الشخص ولا ينصح الأطباء بتناول الكافيين للجميع.

أطعمة تضعف الذاكرة إذا استمريت في تناولها:

1- الأجبان المصنعة:

بما في ذلك الجبن الأمريكي، وأصابع الموزاريلا، هذه الأطعمة تبني بروتينات في الجسم مرتبطة بمرض ألزهايمر على المدى الطويل لذلك حاول التقليل من تناولها.

2-اللحوم المصنعة:

مثل السوسيس والسجق والهوت دوج، تحتوي اللحوم المدخنة مثل هذه على مادة النتروزامين التي تجعل الكبد ينتج دهونًا سامة للدماغ.

3- الأطعمة البيضاء:

بما في ذلك المعكرونة والكعك والسكر الأبيض والأرز الأبيض والخبز الأبيض، يؤدي استهلاك هذه المواد إلى زيادة إنتاج الأنسولين ويرسل السموم إلى الدماغ،

4- الفشار في الميكروويف:

يحتوي الفشار على ثنائي أسيتيل، وهو مادة كيميائية قد تزيد من لويحات الأميلويد في الدماغ وتتفاعل مع الميكروويف، وربطت الأبحاث تراكم لويحات الأميلويد بمرض الزهايمر.