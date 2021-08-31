هل سيلان الأنف أصبح علامة على الإصابة بكورونا أم نزلة برد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وسط جائحة فيروس كورونا، أصبحت العدوى الفيروسية الحادة مصدر قلق صحي كبير، بينما في وقت سابق، كانت أعراض مثل الحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف تعني إما نزلة برد أو إنفلونزا أو حساسية موسمية، تشير النتائج الحديثة إلى أن هذه هي الأعراض الكلاسيكية لفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كوفيد 19، الخاصة بهم.

لذا إذا كنت تعاني من سيلان الأنف كيف تفسر ذلك؟ هل هو مجرد نزلة برد عادية أم أنك تعاني من مرض كوفيد -19؟.. هذا ما يستعرضه timesofindia.

هل تختلف أعراض الإصابة عند الملقحين؟

يعتقد الخبراء أن الأعراض قد تختلف في الأفراد الملقحين بالكامل، تظل معظم الأعراض خفيفة ونادراً ما يحتاج أي شخص إلى رعاية طبية أو دخول المستشفى. وفقًا لبيانات تطبيق ZOE COVID Symptom Study ، فإن بعض أعراض العدوى الاختراق (بعد اللقاح) هي كما يلي.

- صداع الراس

- سيلان الأنف

- العطس

- التهاب الحلق

- فقدان حاسة الشم والتذوق

تشير التقارير إلى أن سيلان الأنف كان ثاني أكثر الأعراض شيوعًا في التطبيق بعد الصداع، الأمر الذي يثير مخاوفنا فقط في اللحظة التي نواجه فيها نوبات الزكام.

كيف تعرف ما إذا كان سيلان أنفك هو أحد أعراض كوفيد أو نزلة برد فيروسية؟

يؤثر كل من كورونا والأمراض الفيروسية على صحة الجهاز التنفسي لدينا.

نظرًا لأن بعض الأعراض الشائعة لعدوى كوفيد الخارقة تشبه أعراض البرد والإنفلونزا والالتهابات الفيروسية الأخرى، فقد يصبح من الصعب التمييز بين الأعراض.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من سيلان الأنف وانسداده، وهو أيضًا ثاني أكثر أعراض كوفيد شيوعًا في الشخص الذي تم تطعيمه بالكامل، فابحث عن علامات أخرى مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، وهو مؤشر أكيد على الإصابة بالفيروس القاتل.

مع ارتفاع معدلات العدوى الفيروسية وعدوى كوفيد، من الأفضل أن تخضع لفحص فيروس كورونا وتبقى معزولًا، وذلك لضمان سلامة الآخرين.

العدوى الفيروسية مقابل كورونا: تعرف على أوجه التشابه والاختلاف

البرد والإنفلونزا وكورونا كلها فيروسات تنفسية قد تختلف في درجة مخاطرها، لكنها تنتقل بنفس الطريقة، يحدث الانتقال المعدي إما على شكل قطرات أو يكون في الهواء بطبيعته. ينتشر السارس - COV-2 أو الأنفلونزا أو نزلات البرد من خلال قطرات كبيرة ويسبب عدوى في المسار التنفسي إما مباشرة عن طريق الاتصال أو من خلال سطح ملوث، ومع ذلك، بينما يتلاشى البرد أو الأنفلونزا في غضون أيام قليلة، يمكن أن يكون لـ COVID تأثير طويل الأمد.

غالبًا ما تكون الأمراض المنقولة بالنواقل والرياح الموسمية مصحوبة بارتفاع درجة الحرارة والتعب وآلام المفاصل والعضلات، وهو أمر منتشر للغاية في كورونا أيضًا، تعد مضاعفات الجهاز التنفسي مثل السعال الجاف والتهاب الحلق وفقدان حاسة الشم والتذوق من أعراض كورونا، والتي تقل احتمالية وجودها في مرضى حمى الضنك والذين يعانون من الملاريا.

الحمى الفيروسية وأمراض أخرى مثل التيفويد والكوليرا تؤدي أيضًا إلى الحمى وآلام العضلات والمفاصل والتعب والضعف والقشعريرة والدوخة والتعرق والجفاف والضعف وفقدان الشهية، والتي يمكن أن تحدث لمرضى COVID-19 أيضًا.

لماذا يجب أن تخضع للاختبار إذا كنت تعاني من أعراض البرد؟

إذا كنت تعتقد أنك محمي من COVID-19 لمجرد أنك حصلت على التطعيم، فكر مرة أخرى. بينما تحميك لقاحات كورونا من الأمراض الشديدة، لا يزال بإمكانك الإصابة بها ونشرها لأشخاص آخرين.

نظرًا لأن أعراض كوفيد لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم تختلف عن الأمراض التقليدية، فلا ينبغي الاستخفاف بسيلان الأنف والصداع والتهاب الحلق. عادة ما يكون من أعراض البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية، ولكن وفقًا للباحثين، فهو الآن شائع بين حالات COVID المتقدمة.

ومع ذلك، اختبر نفسك وابقَ معزولًا حتى تظهر النتائج، هذا سيمنع انتشار الفيروس فقط، إذا كنت مصابًا.