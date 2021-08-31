تجنب الوجبات السريعة واحرص على تناول تلك الأطعمة بعد تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تواصل الدول تقديم لقاحات كورونا وتطعيم مواطنيها سعيًا إلى بناء مناعة مجتمعية أو ما يعرف بمناعة القطيع، وغالبًا ما تسبب التطعيمات التي يتم إجرائها آثارًا جانبية خفيفة، مثل علامات الحقن المؤلمة أو التهاب الذراعين أو الحمى.

وتبين أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تقلل من هذه الآثار الجانبية وتعزز جهاز المناعة، لذا نستعرضها فيما يلي وفقًا لموقع kompas.

- ما الأطعمة الجيدة لتناولها بعد التطعيم؟

يوصي الأطباء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بتناول الأطعمة المغذية واستهلاك فيتامين C على الرغم من عدم وجود بحث شامل حول العلاقة بين الغذاء وفعالية اللقاحات، يوصي الخبراء بتناول الأطعمة المغذية وتناول فيتامين C.

ثبت بالفعل أن فيتامين سي يقوي جهاز المناعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة الكاملة، مثل الفواكه والخضروات، سيساعد جهاز المناعة على العمل بشكل صحيح، وبالتالي، فإن الالتهاب الذي يحدث في الجسم سوف يزول.

يؤكد الخبراء أيضًا على تقليل الأطعمة التي يمكن أن تسبب الالتهاب قبل وبعد أخذ اللقاح، أما بعض الأطعمة التي لا ينصح باستهلاكها فهي الوجبات السريعة، فبدلاً من تناول الأطعمة المصنعة يفضل تناول أطعمة كاملة مثل المكسرات والأسماك والفواكه والخضروات.

يوصى أيضًا بتناول بعض التوابل التي لها خصائص مضادة للالتهابات، ومن بينها الكركم، وهو من التوابل التي لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن رشها على الطعام.

أنواع مختلفة من الأسماك، مثل السلمون والماكريل والسردين والأنشوجة والرنجة تحتوي أيضًا على نسبة عالية من أوميجا 3 وهو مضاد للالتهابات.

يوصي الأطباء أيضًا بشرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا، قبل التطعيم وبعده، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشخص الذي سيحصل على اللقاح ألا يشرب الكحول في اليوم السابق للقاح وبعده، وذلك لأن الكحول يثبط جهاز المناعة ويمكن أن يسبب الجفاف.