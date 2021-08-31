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طريقة عمل الرواني زي المحلات.. خطوات سهلة وبسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

02:42 م | الثلاثاء 31 أغسطس 2021

الرواني

كيك رواني من الحلوى المحببة لكثير من الناس، خاصة أنها خفيفة ولذيذة، ويمكن عملها بخطوات بسيطة في البيت مثل المحلات، ويقدم موقع «هن» طريقة عمل الرواني على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الرواني

كوب دقيق أبيض.

3/4 كوب دقيق السميد.

3/4 كوب سكر.

5 بيضات.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة جوز هند.

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مقادير الشربات

1/2 كوب عسل أبيض.

2 كوب ونصف ماء ساخن.

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مقادير تزيين الوجه

3 أكواب جوز هند.

3 أكواب فستق مجروش.

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طريقة تحضير الرواني

يخفق البيض والسكر والفانيليا في وعاء، باستخدام مضرب كهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

يوضع الدقيق الأبيض ودقيق السميد وجوز الهند والملح في وعاء آخر ويقلب.

يضاف خليط الدقيق تدريجيا لخليط البيض والسكر أثناء الخفق، ونخفق في اتجاه واحد حتى تتجانس كل المكونات، ونحصل على خليط كيك الروان.

تدهن صينية كيك الرواني بالقليل من الزيت، ثم توضع فيها خليط كيك الرواني.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية حتى تنضج.

يخرج كيك الوراني من الفرن حتى تبرد.

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طريقة تحضير شربات الرواني

يخلط العسل الأبيض مع الماء الساخن ويقلب معًا حتى يختلطوا.

يسقى كيك الرواني بالشربات.

يزين الوجه بجوز الهند والمكسرات المجروشة ثم تقطع وتقدم.

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لنجاح الرواني

يجب أن يوضع خليط الدقيق تدريجيًا، ويخلط في اتجاه واحد فقط.

من الممكن استخدام الشربات العادي، لكن يجب أن يكون خفيفا.

يجب أن تكون كيك الرواني باردة أثناء وضع الشربات الساخن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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