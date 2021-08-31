«بعتله Happy Birthday ومردش سنتين».. زوجة «أبو» تروي كواليس قصة حبهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن نيهال لهيطة، مهندسة الديكور وزوجة الفنان «أبو»، صاحب الأغنية الشهيرة «3 دقات»، بعيدة عن عائلته قبل تعارفهما الشخصي، إذ كان شقيقه الأصغر على مقربة منها، لكنها ظلت على مسافة من «أبو»، واتسعت بعد تعرضها لموقف محرج منه لم يقصده، قبل أن يجمعهما موقف آخر يصحح سوء الظن، وينهي المسافات، لتتقارب العقول والقلوب، ويكلل الزواج قصة حبهما، التي تحدثت عن كواليسها خلال استضافتهما أمس الإثنين، في برنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc»، بصحبة الإعلامية جاسمين طه.

بداية قصة الحب

روت زوجة أبو، بداية قصة حبهما وارتباطهما، موضحة أنهما كانا يدرسان في نفس الجامعة، وكانت تراه كثيرًا، وشقيقه الأصغر كان مقربًا لها، وهي تعرف «أبو» معرفة سطحية، لكن في إحدى المرات كان لديها موعدا مع أحد العملاء الذين تعمل معهم، ثم تأخر عليها ساعة، وبعدها حاول إلغاء الموعد، لأنه سوف يستقبل ضيفًا مهمًا، وفوجئت بأن هذا الضيف هو «أبو».

وأضافت أنها صافحت «أبو»، وقالت له إنها كانت تفكر في أن تدعوه على إحدى الحفلات الفنية التي تنظمها، لكنها تراجعت عن الفكرة، فسألها عن سبب تراجعها، فقالت له: «لما فتحت الشات لقيت إني بعتتلك Happy Birthday من سنتين ومردتش عليا، فاتكسفت أبعتلك تاني»، لافتة إلى أنهما أصبحا مقربين منذ هذا الموقف.

تعرف ماذا تريد

أشارت زوجة «أبو»، إلى أنها تعرف منذ صغرها ماذا تريد، وأهلها كانوا يشجعونها، وكانت تعرف جيدًا أنها ترغب في العمل في مجال الديكور، وعملت مع شركة فرنسية، موضحة أن أكثر ما يضايقها في زوجها، هو أنه عندما يحزن لا يتحدث مع أحد.

الغيرة والمعجبات

أوضحت أنها تغير على زوجها جدًا، لكنها اعتادت على مسألة المعجبات، مشددًة على أنها بعد أغنية «3 دقات»، فوجئت بالضجة التي أحدثتها وبالمعجبات، لكن بعد فترة هدأت الغيرة لديها، وأصبحت تقدر هذه المسألة، وربما هي بنفسها من تصور المعجبات معه.

وكشفت زوجة «أبو»، أنها كتبت كتابًا عن الطبخ، وكان باللغة الإنجليزية، وبعد نجاح الكتاب تُرجم إلى اللغة العربية، ثم صدرت عنه نسخة ثالثة.