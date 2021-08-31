4 خطوات مهمة لتكون أبا مثاليا: لا تقارن ولا تقسى (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

دور تربوي كبير يقع على الأب، تختلف مهامه تماما عما تقوم به الأم، لذا تقدم «فيديوهات أخضر»، وهي معنية بـتربية الأبناء، نصائح للآباء والأمهات من كتب التربية الحديثة، لمعرفة طرق تربية الطفل تربية سليمة، وفي الفيديو التالي تقدم 4 نصائح أساسية للأب، ليكبر ابنه بصحة وسلامة نفسية وجسدية، ويصبح الأب ناجحا معه، وفقا لمتخصصون أكدوا أن «الأب الواعي والمسؤول، هو اللي يقدر يربي ابنه بفن وصحة، لكن مش يربي وخلاص».

التركيز على قدرات الطفل

لا يوجد طفل كامل، لذا يجب التركيز على قدراته، والإيمان به، ونقل الشعور بالثقة إليه، والفخر به على مرأى ومسمع من الناس، ودعمه في البداية والنهاية، وتشجيعه دوما على شغفه، إذ يجب التحلي بالوعي الكافي للتأثير الإيجابي على أطفالنا، ومعرفة نقاط الضعف لدى الطفل ومساعدته على تقبلها، وليس معاقبته، وتعديلها والتعايش معها دون مشاكل.

طلبات الطفل والعلاقة السوية

الأب ليس مطالبا بتوفير كل ما يتمناه الطفل، لكن توفير كل ما يقدر عليه، وفي حالة الرفض يجب توضيح سبب الرفض، وإيجاد بديل لإثبات الحب، وعند الوعد بشيء لا يجب مخالفة الوعد أو الكلمة، ولا يجب نسيان الوعد.

الميول والاهتمامات والأكلات المشتركة، يجب التركيز عليها من قبل الأب، وتجنب تماما التمييز بين الأبناء لعدم خلق مشكلة كبيرة بينهم.

التعامل مع أخطاء الطفل

الأب القاسي يسبب للأطفال مشاكل نفسية، بينما الأب المتهاون يسبب مشاكل سلوكية، لذا الحل يجب أن يكون الأب حازم ولين كل في موضعه، ولا يجب أن يشعر الطفل ان الحب مشروط بأفعال، لكن يجب تدريبه على تحمل المسؤولية، ونتيجة وعواقب قراراته، وتنمية المواهب الأساسية في الحياة، وهذا يحتاج إلى الاستمرارية والصبر.

التعامل مع شكل الطفل

الشكل لا يقصد به الملامح، بل المظهر العام وملابسه وأسلوبه وطريقة التعامل، يجب تعليمه: متى يضحك؟ ومتى يكون حازما؟ وعلى الأب أن يعي جيدا أن طفله سيراقبه، لذا يجب التصرف بحذر، لأن ابنه ستقدله، وليس العكس.

ويجب أن ينقل الآباء إلى أبناؤهم، فكرة أن شكلهم جميل ومقبول، وأن الاختلاف أساس التميز، والابتعاد تماما عن مقارنة الطفل بأقرانه من الأقارب والمعارف.