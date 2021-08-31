الامارات | فيلم راسل كرو الجديد يتعثر بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم راسل كرو الجديد يتعثر بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أنه تصوير فيلم الممثل النيوزيلندي راسل كرو «بوكر فيس»، توقف عقب إصابة أحد أفراد طاقم العمل بفيروس كورونا في موقع التصوير في سيدني باستراليا.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أنه كان يجرى تصوير الفيلم في سيدني وولاية نيو ساوث ويلز، وكان من المقرر الانتهاء من التصوير الأسبوع المقبل.

ولكن توقف التصوير اليوم، عقب ثبوت إصابة أحد أفراد طاقم العمل بفيروس كورونا، وطٌلب من طاقم العمل والممثلين الخضوع للعزل فوراً.

وتحقق السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز في احتمالية وجود حالة إصابة ثانية ضمن أفراد العمل.

وأكد كرو (57 عاماً) توقف التصوير من خلال سلسلة من التغريدات اليوم، ولكن قال إنه يأمل «في استئناف التصوير قريباً». وكتب كرو: «للأسف قبل انتهاء التصوير، تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ضمن طاقم عملنا وحالة أخرى محتملة».

يشار إلى أنه كان يجرى تصوير الفيلم وفقاً لبروتوكولات صارمة، حيث من المتوقع أن يضخ الفيلم ملايين الدولارات للاقتصاد المحلي عبر السياحة والتوظيف ومبيعات شباك التذاكر.

كما أن أفراد طاقم العمل كانوا يخضعون لاختبار فيروس كورونا كل ثلاثة أيام، وكان يطلب منهم عدم دخول أي مناطق بها حالات إصابات مرتفعة بفيروس كورونا.



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