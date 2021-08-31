للمطعمين.. هل الموجة الرابعة لكورونا بمثابة خطر لك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعيش المصريون حالة من الترقب بسبب تحذير الخبراء من اقتراب مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، ويبقى التطعيم حلا مثاليا للحماية من كوفيد-19.

ويبقى السؤال.. إذا تم تطعيمك بالكامل وحصلت على جرعتي اللقاح فهل ستكون الموجة الرابعة لكورونا محفوفة بالمخاطر بالنسبة لك؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع indiatimes

ما مدة استمرار المناعة التي يحركها اللقاح؟

في حين أن كلا الجرعتين من اللقاح ضروريان لتطوير استجابة مناعية قصوى ضد الفيروس، هناك أيضًا تركيز قوي على الحاجة إلى جرعات معززة، أو بينما نتحرك في المستقبل، يصبح لقاح كوفيد أمرًا سنويًا، السبب؟ انخفاض في مستويات المناعة، حتى مع اللقاحات.

على الرغم من أن اللقاحات تولد استجابة قوية ضد الفيروس، فإن المناعة، كما هو الحال مع العدوى الطبيعية، يمكن أن تتضاءل بمرور الوقت، ومع اللقاحات، فقد لوحظ أن الغطس في الأجسام المضادة الوقائية يمكن أن يحدث في وقت مبكر من 6-9 أسابيع مع بعض اللقاحات، إذا وضعنا هذا في الاعتبار، فقد يعني ذلك أن أولئك الذين تم تطعيمهم سابقًا، أي المجموعات ذات الأولوية التي تم تحصينها بالكامل، يمكنهم الآن تسجيل انخفاض في مستويات المناعة لديهم.

يجب أن نتذكر أن تناقص المناعة، قد لا يكون القلق حادًا مع الجميع، ولكن بعض العوامل مثل المرض الموجود مسبقًا والعمر (والتي كانت أيضًا ظروفًا مؤهلة للحصول على اللقاحات مبكرًا) يمكن أن تزيد من تفاقم التدهور، وبالتالي، بعد علامة 3-4 أشهر بعد التطعيم الكامل، هناك خطر محتمل لتضاؤل المناعة، وهو الآن مثبت علميًا.

هل يعد تناقص المناعة مصدر قلق للقاحات الآن؟

على الرغم من أن ضعف المناعة أو انخفاض مستوى الحماية على مستوى الجسم المضاد أمر شائع إلا أنه يمكن أن يكون مقلقًا بعض الشيء في الوقت الحالي، لأننا نواجه تهديدًا نشطًا من الطفرات الشديدة للفيروس، مثل متغير دلتا، يمكن للمتغير، المعروف أيضًا بتجاوز المناعة التي يحركها اللقاح، أن يحد من مستويات الحماية التي تتمتع بها، ومع ذلك، حتى مع الانخفاض، يشير الخبراء إلى وجود نظام احتياطي - نظام المناعة لدينا.

تعمل خلايا B و T للجهاز المناعي بشكل جيد للحفاظ على مستويات المناعة قوية، حتى بعد تضاؤل الأجسام المضادة - سواء كانت تحدث بشكل طبيعي أو تم إنتاج لقاح، وفقًا لدراسة جديدة أجريت في جامعة بنسلفانيا، حيث تم العمل على لقاحات الرنا المرسال لأول مرة، فإن خلايا الذاكرة التي تعد جزءًا من نظام المناعة لدينا تساعد في توليد استجابة منهجية وقوية، حتى بعد أن تتلاشى الأجسام المضادة وتتصرف مثل معزز طبيعي للقاحات، هذه أيضًا هي الطريقة التي "يتذكر" بها الجسم العدوى بعد تقلص العدوى، ويمكن أن يولد أحيانًا أجسامًا مضادة عالية حتى مع جرعة واحدة، في بعض الأحيان.

هل ستمنعك مستويات المناعة المنخفضة (أو المتراجعة) من الإصابة؟

من المسلم به أن الأجسام المضادة التي ينتجها اللقاح تبدأ في التلاشي بعد 3-4 أشهر من التطعيم الكامل، هناك أيضًا بعض الأدلة على أن المستوى المتبقي من المناعة لا يزال بإمكانه توفير جميع الوظائف الوقائية - بما في ذلك تقليل مخاطر الاستشفاء والوفاة، في حين أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لدعم النتائج، فقد ثبت أن التأثيرات طويلة المدى للتلقيح تقدم نتائج واعدة في تقليل المخاطر، وقد لاحظ الباحثون في جامعة بنسلفانيا هذا أيضًا، الذين لاحظوا أن خلايا الذاكرة، أي مناعة الخلايا التائية والخلايا البائية، ساعدت في توفير استجابة مناعية أكثر طبيعية ودائمة والتي من المحتمل أن توفر استجابة وقائية ضد المرض الشديد والموت.

ما الذي يجب أن يعرفه الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة؟

قد يشير التعرض للخطر المناعي إلى وجود بعض الحالات أو الاضطرابات المثبطة للمناعة التي قد تضعف الدفاع المناعي، أو توقف الجهاز المناعي عن أداء وظيفته بشكل جيد، فيما يتعلق باللقاحات، من المحتمل أن يعني ذلك أن الاستجابة المناعية قد يتم تثبيتها أو تنخفض بشكل أسرع من المعدل العام.

كما كان يُشتبه منذ فترة طويلة في أن نقص المناعة قد يقلل من فعالية اللقاح بالنسبة للبعض، وقد تكون هناك حاجة أقوى لجرعات معززة إضافية مع لقاح كورونا.

في حين أنه قد لا يزال هناك وقت طويل قبل أن نرى جرعات معززة قيد الاستخدام إذا كنت تعاني من نقص المناعة أو تعاني من حالة تهدد صحتك بشكل كبير أو تعرضك لخطر الإصابة بالأمراض أكثر من المعتاد ، فمن المهم أن تفهم ذلك الاعتماد على اللقاح وحده لن يجعلك آمنًا الآن، قد تكون هناك حاجة أكبر للممارسات الوقائية أو التعرض للنشاط أو المساعدة العلاجية لتحسين كفاءة اللقاحات والاستجابة المناعية، ناقش مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة ما قد يكون أفضل إجراء لك لتتخذه.

إذا تم تطعيمك بالكامل، فلا تزال هناك حاجة كبيرة لممارسة السلوك المناسب لـ كوفيد، بينما لا نزال غير متأكدين من الشدة أو الذروة أو المتغيرات التي قد تؤثر على الموجة الرابعة، لا تزال هناك نسبة عالية من السكان غير محصنين، وبالتالي الممارسات الوقائية التي يجب اتباعها بحذر.

كإجراء، إذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا، أو تواجه مستوى مرتفعًا من التعرض أو تعاني من ظروف أساسية تجعلك عرضة للمخاطر، ففكر في:

- قناع وجه مزدوج إذا خرجت

- الحد من الأنشطة والمجموعة التي تتعرض لها (يفضل التواجد حول الأشخاص الملقحين)

- مواكبة الأدوية المنتظمة، والتشاور مع مقدمي الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كانت هناك خطوات إضافية يجب اتخاذها

- تعقيم وغسل اليدين بشكل متكرر

- تحديد مخاطر التعرض لجميع الأنشطة.