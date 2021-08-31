منها الكمون.. 5 مشروبات تناولها على معدة فارغة يساعد في خسارة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

فقدان الوزن هو نتيجة الجهود المستمرة من اتباع نظام غذائي مفيد وممارسة الرياضة المناسبة، لكن بعض التغيرات الطفيفة يمكن أن تساعدك في تعزيز هذه العملية.

هل القهوة هي أول ما تشربه كل صباح؟ هل هي أصح طريقة لبدء يومك لخسارة الوزن؟ تؤثر الطريقة التي تبدأ بها يومك على صحتك ومستويات طاقتك على مدار اليوم، ويمكن أن يؤثر تناول مشروب صحي في الصباح على صحتك بطرق مختلفة.

بعض المشروبات البسيطة قد تُحدث تغيرا كبيرا في صحتك العامة، فضلا عن إنقاص الوزن، إذا حرصت على تناولها في صباح كل يوم، وهي كالتالي وفق ما ذكر موقع "ndtv".

1- ماء الليمون مع بذور الشيا:

كل من ماء الليمون وبذور الشيا مفيدان لفقدان الوزن، سيكون الجمع بين هذين العنصرين رائعًا لفقدان الوزن وكذلك لصحتك العامة.

للتحضير، تحتاج إلى كوب من الماء الدافئ وإضافة نصف ليمونة إليه، وبضع قطرات من العسل حسب الرغبة، ثم أضف كمية صغيرة من بذور الشيا، وجرّبه كل صباح واستفد من الفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها، مثل فقدان الوزن وإزالة السموم وقوة مضادات الأكسدة وغيرها الكثير.

2- الشاي الأخضر:

يشتهر الشاي الأخضر بالفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها، فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة، ويستخدم على نطاق واسع لفقدان الوزن، الاستهلاك المنتظم له سيفيد بشرتك أيضًا، تخلص من فنجان القهوة الصباحي وانتقل إلى الشاي الأخضر.

3- خل التفاح:

خل التفاح مليء بالفوائد الصحية، وهو مشروب صباحي معروف لفقدان الوزن، ويمكن أن يساعد في قتل العديد من البكتيريا الضارة أيضا، كما يخفض مستويات السكر في الدم ويعزز صحة القلب.

تحتاج إلى تناول نصف كوب من الماء وإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إليها، اعطيه مزيجًا سريعًا واشربه كل صباح، لا تضيف خل التفاح بكميات زائدة، حاول أيضًا أن تشربه باستخدام ماصة لحماية مينا الأسنان من المحتوى الحمضي،

4- مياه الديتوكس:

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن والبقاء بصحة جيدة في نفس الوقت، يمكنك اختيار ماء الديتوكس، يعتبر ماء التخلص من السموم خيارًا ممتازًا ينقي جسمك ويحسن عملية التمثيل الغذائي، وسوف تفقد الوزن في نفس الوقت.

لتحضيره، يمكنك إضافة الخيار وعصير الليمون والأوراق الذائبة وشريحة من الزنجبيل إلى الماء وتخزينها لبعض الوقت، اشربه في الصباح وطوال اليوم أيضًا.

5- مشروب الكمون:

بذور الكمون مفيدة للغاية لفقدان الوزن، يمكن أن يحسن هذا المشروب عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل ملحوظ.

سيعمل أيضًا على تقليل الجوع وتحسين عملية حرق الدهون، انقعي ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب من الماء واتركيها طوال الليل، قم بتصفية الخليط في الصباح واستهلكه كل صباح، يمكنك أيضًا مضغ بعض بذور الكمون المنقوعة أثناء شرب هذا الماء.