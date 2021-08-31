حكاية "تحدي الحليب" الذي حظره "تيك توك" وحذر منه المتخصصون

محمد اسماعيل - القاهرة - بين الحين والآخر، تطارد التحديات الأطفال والمراهقين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعل منها "تحدي دلو الثلج" و"تحدي التعتيم" الذي أثار خوف الأمهات والآباء بسبب ما أثير حول مصرع أحد الشباب إثر هذا التحدي، الذي سبقه تحديات وألعاب أخرى سببت الموت مثل "الحوت الأزرق" و"تحدي الشنق".

وفي آخر تحد انتشر، حظرت منصة "تيك توك" تحدي صندوق الحليب الشهير، بسبب مخاوف من أن المستخدمين المشاركين في هذا الاتجاه قد يتعرضون لإصابات خطيرة.

وشهد التحدي وضع مستخدمي المنصة صناديق الحليب في شكل هرم ومن ثم يحاولون التسلق على الصناديق غير المستقرة مثل السلالم.

"تيك توك" قالت على لسان المتحدث الرسمي، إن المنصة تحظر المحتوى الذي يروج للأعمال الخطيرة، مضيفاً أن المنصة تزيل مقاطع الفيديو، وتعيد توجيه عمليات البحث إلى إرشادات المجتمع لتثبيط مثل هذا المحتوى.

وأضاف: "نحن نشجع الجميع على توخي الحذر في سلوكهم سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها"، وفق ما نقل موقع قناة "العربية".

وفي معظم مقاطع الفيديو التي تصور هذا الاتجاه، يظهر المستخدمون وهم يقعون على الأرض أثناء محاولة تسلق جانب واحد من الهرم.

يشار إلى أن الحظر يأتي بعد أن لجأ العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى وسائل التواصل للتعبير عن مخاوفهم بشأن الاتجاه والخطر الذي يشكله على المشاركين فيه.

حذف الهاشتاج

إلى ذلك يؤدي البحث عن هاشتاج التحدي عبر التطبيق الآن إلى ظهور إشعار "لم يتم العثور على نتائج". وتوضح صفحة نتائج البحث للمستخدمين أن هذه العبارة قد تكون مرتبطة بسلوك أو محتوى ينتهك الإرشادات. كما يعتبر الترويج لتجربة آمنة وإيجابية من أولويات المنصة.

ومع ذلك، لا تزال بعض مقاطع الفيديو التي تصور الاتجاه مرئية عبر التطبيق إذا بحث المستخدمون عن تهجئة غير صحيحة للكلمات الرئيسية المرتبطة بالتحدي.

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن مقاطع الفيديو هذه لا تحظى بعدد كبير من المشاهدات، لكنها تمكنت من تجاوز ثغرات الحظر والبقاء عبر التطبيق.