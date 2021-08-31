عشان متبقيش زي «نجيبة».. نصائح للفتيات في سنة أولى جامعة: متركبيش رموش وضوافر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع انتهاء مرحلة الثانوية العامة، تستعد الفتيات لخوض رحلة جديدة وحياة مختلفة، داخل عالم أكبر وأكثر انفتاحا، تبدأ خطواته الأولى على أبواب الجامعة، التي تعد من أكثر المراحل حيوية وأهمية على جميع المستويات، خاصة الفكرية والعلمية، وتقع كثير من الفتيات في حيرة من أمرهن، ويجدن صعوبة في التعامل مع تلك المرحلة، كونهن خرجن من حياة منغلقة إلى بيئة أوسع من أفقهن، بقواعد جديدة غير التي اعتادوا عليها بين جدران المدارس، بعضهن تعجزن عن تنظيم حياتهن، وتتكلفن في وضع مساحيق التجميل وارتداء الملابس، التي لا تتناسب مع طبيعة الحرم الجامعي.

نصائح أول يوم جامعة

لتخطي تلك النقلة الحضارية والاجتماعية الصعبة حتى لا تكون الفتيات نموذجا مكررا مثل شخصية «نجيبة متولي الخولي» في فيلم «الثلاثة يشتغلونها»، استضافت الإعلامية ياسمين نور الدين، في برنامجها «جروب الماميز»، خبيرة الاتيكيت نادين جاد، لتقديم نصائح خاصة للفتيات في أول أيام الجامعة، بداية من الأزياء والإكسسوارت ولفة الحجاب، وصولا إلى طريقة التعامل مع الآخرين: «اعتمدوا في الإكسسوار على ما قل ودل، وابعدوا عن الحاجات الكبيرة، مش رايحين نستعرض، إحنا طلبة علم مش عايزين نشتت الانتباه».

بلاش أفورة في الماكياج

وجهت خبيرة الإتيكيت، نصائح إلى الفتيات، متعلقة بالماكياج والملابس، قائلةً: «ابعدوا عن الأفورة، وبالنسبة للماكياج، حطي حاجات تحدد ملامحك فقط، متروحيش الجامعة مركبة رموش وضوافر، إحنا طلبة جامعة، بلاش تنساقي وتبقى زي حد».

وفيما يخص الاكسسوارت، نوهت نادين جاد، عن ضرورة اقتناء الأشياء البسيطة البعيدة عن التكلف: «سلسلة خفيفة ناعمة، وبلاش خواتم كبيرة، وفيه فرق بين بنوتة تحت العشرين، وعن سيدة في الثلاثينات، إحنا رايحين ندرس مش نستعرض نفسنا».

الابتعاد عن طرح الستان والشيفون

«ابعدي عن الطرحة الشيفون والستان»، كانت تلك أهم النصائح التي وجهتها خبيرة الإتيكيت، للفتيات المقبلات على الجامعة، إذ قالت: «اعملوا لفة طرحة بسيطة، وبلاش اللي بيتزحلق وبيضايق، خليكي في القطن، فيه لفات عجيبة، ولازم يكون فيه اختلاف بين الجامعة، وبين الخروجات العادية».

وعن تفاصيل تعاملاتها مع الشباب، قالت نادين جاد: «ابعدي عن نظرية النساء أولًا، ماتنتظريش إن الولد يفتحلك الباب، هو بياخد مصروفه من والده زيه زيك، ونخلي في حدود في التعامل».