الامارات | القرية العالمية تطلق باقات الـ VIP: امتيازات وتذاكر دخول إلى إكسبو دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تطلق باقات الـ VIP: امتيازات وتذاكر دخول إلى إكسبو دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في الإمارات والمنطقة، عن أنها تستعد لإطلاق مبيعات باقات كبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد، حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لفيرجين ميغاستور للتذاكر.

وأشارت الوجهة إلى أن باقات كبار الشخصيات تحظى بشعبية لدى عشاق القرية العالمية، وكانت السنوات السابقة قد شهدت بيع فئات مختلفة من هذه الباقات في وقت قياسي. وتتوافر الباقات في أربع فئات هي الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء ما يصل إلى ثماني باقات كحد أقصى.

وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وميزات أخرى.

كما تضمّ باقات كبار الشخصيات لهذا الموسم بطاقات موسمية وتذاكر متعددة الدخول إلى إكسبو 2020 دبي، ومجموعة من التذاكر والبطاقات والامتيازات الحصرية التي يمكن استخدامها في وجهات دبي باركس آند ريزورتس وكلاً من سينما روكسي ولاجونا ووتر بارك وذا جرين بلانيت للاستمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة في مختلف الوجهات الترفيهية في دبي. وتتضمن الباقات الماسية والبلاتينية ميّزات استثنائية وجديدة.

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