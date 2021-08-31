تزيد عن 100 ألف جنيه.. تفاصيل وأسعار إطلالة ياسمين صبري في موناكو (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

من قلب مونت كارلو الساحرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بإمارة موناكو الفرنسية، جذبت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان قصير من اللون الأسود، محدد بحزام من منطقة الوسط، بحمالات عريضة، مع حقيبة من اللون الأصفر، وسليبر أبيض في أسود لبني، ولمت شعرها في «لو بان»، لتحير ياسمين صبري جمهورها، وسط تساؤلات عن تفاصيل ملابسها وأسعارها.

تفاصيل وأسعار ملابس ياسمين صبري

السليبر الذي ارتدته ياسمين صبري هو من ماركة «كرستيان ديور»، موديل DWAY SLIDE Blue Dior Embroidered Cotton، ويباع عبر مواقع الإنترنت بحوالي 264 دولارا، أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري.

حقيبة ياسمين صبري

تحب ياسمين صبري، ارتداء حقائب من ماركة «فيندي»، واختارت لتلك الإطلالة حقيبة من اللون الأصفر موديل «بيكابو»، وتباع الحقيبة على مواقع عبر الإنترنت، ويصل سعرها إلى 4400 دولارا أمريكيا، ما يعادل حوالي 70 ألف جنيه مصري.

فستان ياسمين صبري

اختارت ياسمين صبري، فستان من ماركة «دولتشي آند جبانا»، من موديل Band Flared Denim Dress، والفستان قصير منفوش مفتوح من منطقة الصدر، ويباع عبر مواقع أونلاين، وسعره بالدولار هو 1754، أي ما يعادل حوالي 27 ألفا و500 جنيه مصري.

فوتوسيشن ياسمين صبري في فرنسا

يذكر أن ياسمين صبري، تشارك جمهورها ومتابعيها، كل فترة بصورها واللحظات السعيدة التي تقضيها، ومؤخرا نشرت فوتوسيشن، لها من مونت كارلو بفرنسا، شاركته مع جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث تقضي عدة أيام في إمارة موناكو، وانهالت تعليقات متابعيها على صورتها معجبين بها، التي جاء أبرزها: «بتجنن الصورة»، «مين اللي بيصور يا فنانة»، «شبه جورجينا»، و«جميلة يا ياسمين خليكي دايما كدة متألقة»، و«جورجينا الغلابة».