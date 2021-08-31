تحذير من تناول نوع خضروات نيئا: خطر على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، من نوع من الخضراوات يجب عدم تناوله نيئا، لأنه يشكل خطرا حقيقيا على الصحة.

وتنصح المراكز عبر موقعها الرسمي بعدم تناول البراعم التي تخرج من "البذور والفاصوليا في ظروف دافئة ورطبة"، وهي ظروف تكاثر مثالية للبكتيريا، بما في ذلك السالمونيلا والليستريا والإيكولاي.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قد تكون هذه البكتيريا موجودة في أي منتج، لكنها تقول إن طريقة زراعة البراعم محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه "في حالة وجود عدد قليل من البكتيريا الضارة في البذرة أو عليها، فمن الممكن أن تنمو البكتيريا إلى مستويات عالية أثناء الإنبات، حتى لو كانت تلك البراعم تنبت في ظروف صحية داخل المنزل.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن تناول البراعم دون طهيها يمكن أن يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي، لذا تنصح بطهيها جيدا لأن "الطبخ يقتل البكتيريا الضارة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض".

كما تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن أي شخص يندرج تحت فئات (الأطفال الأقل عن 5 سنوات والبالغين 65 عاما وما فوق والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة) أن يتجنبوا تناول البراعم النيئة أو المطبوخة قليلا من أي نوع، بما في ذلك البصل والبرسيم والفجل وفاصوليا المونج.

كما شددت على عدم طلب إضافة البراعم النيئة على الطعام عند تناوله خارج المنزل، سواء كان شطيرة أو سلطة في مطعم أو أطعمة معلبة.